스마트 건설기술 기반으로 고위험 작업 리스크 사전 차단 인공지능·로봇·드론 등 현장 투입해 안전관리 고도화

[헤럴드경제=윤성현 기자] 롯데건설이 기술 중심의 안전관리 강화를 위해 조직 개편에 나섰다. 중대재해 근절을 목표로 최고안전책임자(CSO) 산하 안전보건관리본부 내에 ‘안전혁신부문’을 신설하고, 스마트 건설기술을 안전 분야에 적극 적용하겠다는 구상이다.

신설된 안전혁신부문은 ‘PSS(Paradigm Shift in Safety, 안전 패러다임 전환) TFT’, ‘AGI(Artificial General Intelligence, 범용 인공지능) TFT’, ‘기술안전지원팀’ 등 총 3개 팀으로 구성됐다. 이들은 인공지능(AI), 로봇, 드론, IoT 등 첨단기술을 통해 고위험 작업의 리스크를 사전에 차단하고, 기존 안전보건부문과의 협업을 통해 안전사고 예방에 시너지를 낼 계획이다.

PSS TFT는 PC(Precast Concrete, 사전 제작 콘크리트)와 OSC(Off-Site Construction, 탈현장 건설) 공법 등 건설 생산방식의 전환을 통한 구조적 안전강화에 주력한다. AGI TFT는 스마트 안전관리 기술을 발굴해 연구·개발하고 이를 현장에 적용함으로써 기술 기반의 안전관리 고도화를 실현할 방침이다. 기술안전지원팀은 현장 중심의 사고 예방 솔루션을 제공하고, 기술안전 관련 교육 콘텐츠를 개발해 근로자 대상 교육을 확대할 예정이다.

롯데건설은 이미 CSO를 중심으로 안전보건 전담조직을 운영하며 안전관리 역량을 강화해온 바 있다. 기존 안전보건부문은 중대재해 예방을 위한 전사적 안전관리 체계를 운영 중이고, ‘Safety ON’ 안전체험센터 및 다양한 교육 프로그램을 통해 전문 인력을 양성하고 있다. 2023년에는 본사에 안전상황센터를 조성해 CCTV를 활용한 전국 현장 모니터링 체계를 구축했다. 또한 올해 3월에는 수도권, 영남권, 호남권 등 3개 권역별 안전점검센터를 신설해 현장 중심의 실시간 안전점검 체계를 강화했다.

롯데건설 관계자는 “기존의 안전보건 체계에 기술 중심의 안전혁신 기능을 더해 한층 강화된 안전관리 체계를 구축했다”며 “스마트 건설기술과 첨단 솔루션을 현장에 신속히 적용해 중대재해를 원천적으로 예방하겠다”고 전했다.