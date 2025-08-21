승합차·신발에 이어 맞춤형 후속 지원

진옥동 회장, 나눔 공로로 감사패 받아

신한금융그룹이 지난 20일 신한금융 본사에서 은평구 노숙인 요양시설 ‘은평의마을’에 대형 세탁기와 건조기를 기부하는 전달식을 진행했다. 사진은 진옥동(왼쪽) 신한금융그룹 회장과 장경환 은평의마을 원장이 기념촬영을 하는 모습. [신한금융그룹]
[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 은평구 노숙인 요양시설 ‘은평의마을’에 대형 세탁기와 건조기를 기부하며 나눔 활동을 이어가고 있다.

신한금융은 지난 20일 서울시 중구에 위치한 신한금융 본사에서 은평의마을에 대형 세탁기와 건조기 각 1대를 지원하는 전달식을 진행했다. 세탁 설비 노후·부족 문제를 해소하고 위생환경 개선에 힘을 보태기 위해서다. 이날 행사에는 진옥동 신한금융 회장을 비롯한 장경환 은평의마을 원장 등 주요 관계자가 참석했다.

앞서 신한금융은 2023년 9월에 창립기념일 행사 비용을 아껴 15인승 승합차 1대를 기부한 바 있다. 지난 3월에는 자립을 앞둔 생활인을 응원하기 위해 운동화 100켤레와 구두 25켤레를 기부하는 등 다양한 지원을 지속하고 있다.

은평의마을은 진 회장에게 “필요한 곳에 꼭 맞는 지원을 꾸준히 이어온 덕분에 생활인의 일상이 개선되고 있다”며 그간의 꾸준한 봉사와 기부에 감사의 뜻으로 감사패를 전달했다.

진옥동 회장은 “작은 나눔이 모여 큰 변화를 만든다”며 “신한금융그룹은 앞으로도 지역사회와 함께하는 실질적이고 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 화답했다.

한편, 진 회장은 꾸준한 개인 기부를 통해 금융권 CEO 최초로 1억원 이상의 고액 기부자 모임인 ‘더네이버스아너스클럽(굿네이버스)’, ‘아너 소사이어티(사회복지공동모금회)’ 회원으로 등록됐다.


