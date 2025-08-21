S&P500 6395.78, 나스닥 2만1172.86 포인트 마감 FOMC 의사록 공개에 낙폭 커져 “낙폭 과대” 저가 매수 공세도

[헤럴드경제=신주희 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조세로 마감했다. 인공지능(AI) 산업 거품론에 따른 낙폭은 축소됐지만 하방 압력은 계속되고 있다.

20일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 16.04포인트(0.04%) 오른 4만4938.31에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 15.59포인트(0.24%) 밀린 6395.78, 나스닥종합지수는 142.10포인트(0.67%) 떨어진 2만1172.86에 장을 마쳤다.

개장 직후 인공지능(AI) 및 반도체 관련주에 하방 압력이 강하게 가해지면서 기술주 중심의 나스닥 지수는 장 중 1.92%까지 낙폭을 확대하기도 했다. AI 및 반도체 관련주 중심의 필라델피아 반도체지수는 장 중 낙폭이 3.38%까지 벌어졌다.

올해 시장을 이끌었던 AI 및 반도체 관련주를 둘러싸고 밸류에이션 부담이 커지는 데다 상승 동력도 약해지고 있다는 분석이 주가를 계속 짓누르는 것으로 풀이된다.

미국에선 최근 매사추세츠공대(MIT)가 내놓은 보고서가 회자하면서 기술주에 하방 압력을 줬을 것이라는 분석이 나오기도 했다.

MIT의 난다(NANDA) 이니셔티브는 이번 주 발행한 보고서에서 기업들이 생성형 AI를 도입했음에도 약 5%의 기업만이 매출 성장 속도가 빨라졌고 나머지 95%의 기업은 별다른 이득을 보지 못했다고 주장했다.

다만 이틀 사이 최대 낙폭 기준으로 나스닥이 3% 이상 하락하면서 저가 매수세도 유입됐다. 이에 주요 기술주는 일부 낙폭을 회복하며 장을 마쳤다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 모두 1% 안팎으로 하락했다. 엔비디아는 장 중 3.89%까지 내려갔으나 낙폭을 좁혔다.

오후에는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의의 매파적 의사록이 시장에 일순 충격을 주기도 했다.

의사록에 따르면 7월 회의에선 금리인하를 주장하는 소수의견은 2명에 그쳤고 인플레이션에 대한 우려가 전반적으로 우세했다. 고용보다 인플레이션을 우려하는 위원이 여전히 다수였다.

이는 매파적 분위기로, 금리인하를 지지하는 위원이 더 많았을 것이라는 기대감을 꺾었고 주가지수를 끌어내렸다. 다만 저가 매수세가 다시 유입되며 나스닥의 하락세는 완만하게 마무리됐다.

캐럴 슐라이프 BMO프라이빗웰스의 수석 시장 전략가는 “일부 투자자가 기술주에서 차익실현을 하는 것은 놀라운 일이 아니다”라며 “기술주는 4월 초 저점 이후 80% 이상 상승했고 8월 말에는 일반적으로 시장 거래량이 매우 적어 펀더멘털이 예상하는 것보다 변동폭이 더 크다”고 말했다.

업종별로 보면 임의소비재가 1% 이상 떨어졌고 기술과 통신서비스, 산업도 하락했다. 1% 이상 오른 업종은 없었다.

미국 소매체인 타깃은 2분기 순이익이 급감했다는 소식에 주가가 6% 넘게 떨어졌다.

미국 반도체기업 인텔은 주가가 7% 하락했다. 미국 정부가 보조금을 지급하는 대가로 지분 10%를 취득하려 한다는 소식이 전해진 가운데 인텔은 추가 지분 투자자를 물색하는 것으로 전해졌다.

이런 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 리사 쿡 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 겨냥해 공개적으로 사임 압박을 넣는 동시에 그의 해임마저 검토하는 것으로 전해졌다.

쿡은 현재 금리인하가 불필요하다는 매파적 입장이다. 쿡에 사임 압박을 넣는 것은 트럼프가 금리인하에 유리하도록 연준 이사회 구조를 바꾸는 시도로 풀이된다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 81.1%로 낮아졌다. 매파 의사록에 금리인하 기대감이 더 약해졌다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 0.12포인트(0.77%) 오른 15.69를 기록했다.