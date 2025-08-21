[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 증시 대표 빅테크(대형 기술주)가 전날에 이어 20일(현지시간)에도 동반 약세를 면치 못했다. 낙폭은 전날보다 대체로 줄었다.

최근 미국 증시에서 인공지능(AI) 산업에 대한 ‘거품론’이 제기되며 기술주 투심 위축이 현실화한 가운데, 21일(현지시간)부터 미 와이오밍주(州)에서 열리는 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 연설이 매파적(긴축 선호)일 수 있다는 경계감이 투심을 위축시켰단 분석이 나온다.

21일 금융투자업계에 따르면 20일(현지시간) 미 뉴욕증시에서 시가총액 1위 엔비디아 주가는 전날보다 0.14% 내린 175.40달러에 거래를 마쳤다. 주가는 이날 소폭 하락한 뒤 168.80달러까지 떨어지며 170달러선이 붕괴하기도 했다. 그러나 반발 매수세가 유입되며 낙폭을 크게 줄였다.

마이크로소프트(MS)와 애플은 각각 0.79%와 1.97% 내렸고, 구글과 아마존 주가도 1.14%와 1.84% 하락 마감했다. 페이스북 모회사 메타와 테슬라도 0.50%와 1.64% 하락 마감했다.

전날 9.35% 급락했던 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 기업 팔란티어 주가는 1.10% 내렸다.

반도체주도 하락세를 이어갔다. 미국 반도체 기업 브로드컴과 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 대만 TSMC 주가는 각각 1.27%와 1.76% 하락했고, AMD와 퀄컴도 0.81%와 0.52% 약세로 마감했다.

전날 일본 투자기업 소프트뱅크그룹이 20억달러(약 2조8000억원)를 투자하기로 했다는 소식에 7% 넘게 올랐던 인텔 주가는 이날 상승분을 대부분 반납했다.

전날 1.46% 하락했던 기술주 중심의 나스닥 지수는 이날 0.67% 내렸고, 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체 지수도 이날 0.72% 하락했다.

캐롤 슐라이프 BMO 프라이빗 웰스 수석 시장 전략가는 “4월 초 저점 이후 80% 이상 상승하는 등 엄청난 강세를 보였던 일부 기술주에서 일부 투자자들이 차익 실현에 나서는 것은 놀라운 일이 아니다”며 “대개 8월 말에는 거래량이 적어 펀더멘털보다 더 큰 변동성으로 이어진다”고 말했다.

시장은 잭슨홀 미팅에서 오는 22일(현지시간) 예정된 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 연설을 예의주시하고 있다. 매년 미국 캔자스시티 연방준비은행이 주최하는 잭슨홀 미팅은 미국 경제와 금융 통화 정책에 대한 비전이 제시되는 경제 정책 심포지엄이다.

시장은 특히 오는 22일(현지시간) 예정된 파월 의장의 연설에 주목하고 있다. 금리를 인하하지 않는다는 이유로 도널드 트럼프 미 행정부로부터 총공세를 받고 있는 파월로서는 내년 5월로 다가온 지난 8년 간의 임기 종료를 앞두고 사실상 마지막 잭슨홀 미팅이라고 볼 수 있다.

이날 공개된 연준의 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록에 따르면 연참석자들은 노동 시장과 인플레이션 상황에 대해 우려를 표명하며 금리를 동결했다. 의사록은 “위원회는 인플레이션 상승과 고용 하방 위험을 우려했다”며 “대다수는 인플레이션 상승 위험이 더 크다고 판단했고, 일부는 고용 하방 위험이 더 두드러진 위험이라고 봤다”고 전했다.

7월 미 생산자물가지수가 예상치를 크게 웃돌았지만, 시카고상품거래소(CME) 페드워치(FedWatch) 툴에 따르면 연방기금 금리 선물은 연준이 내달 금리를 인하할 가능성을 약 85%로 보고 있다.

그러나 슐라이프 전략가는 “만약 파월 의장의 발언이 더 매파적이라면 기술주에 더 큰 압력을 가할 수 있다”며 “현재의 높은 금리가 계속되는 것은 일반적으로 기술 부문에는 부정적이기 때문”이라고 말했다.

투자 전문 매체 배런스는 파월 의장의 올해 잭슨홀 연설이 증시에 찬물을 끼얹을 가능성이 높다고 본다. 시장에선 올해 남은 기간 2~3회 금리 인하를 점치고 있지만, 파월 의장의 연설 기조가 훨씬 더 매파적일 수 있다는 이유에서다. 파월 의장이 9월 FOMC에서 금리를 내린 후 추가 인하는 인플레이션 지표를 신중히 살펴본 뒤 결정하겠다는 뜻을 시사할 가능성이 높은 만큼, 올해 2~3회 금리 인하를 기대하는 시장을 실망시킬 것이라 배런스는 지적했다.

크리스 센옉 울프리서치 수석 투자 전략가는 “인플레이션은 평범한 시야엔 감춰져 있다”면서 “파월 의장의 잭슨홀 연설이 매파적 놀라움을 선사할 것”이라고 전망했다.