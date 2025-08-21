[헤럴드경제=민성기 기자] 최교진 교육부 장관 후보자가 과거 행적과 발언으로 정치적 편향성을 지적받고 있는 가운데, 그가 박근혜 전 대통령 퇴진 집회에 참석한 사진을 소셜미디어(SNS)에 공유하며 비속어를 사용해 논란이 일고 있다.

20일 국회 교육위원회 김민전 의원실에 따르면 최 후보자는 세종시교육감으로 재직 중이던 2016년 12월 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “딸 사위와 만나 함께 세종문화예술회관 계단에 자리 잡았다. 잘 가라 병신년”이라는 글을 게재했다.

해당 게시물 하단에는 ‘박근혜를 구속하라, 박근혜 즉각 퇴진, 구속’ 등의 문구가 적힌 팻말 든 사진을 올렸다.

최 후보자의 ‘병신년’이란 표현은 2016년이 병신년(丙申年)이란 점을 빗댄 비속어로 풀이된다. 게시물을 올린 시점이 2016년의 마지막 날이라 묵은해를 보낸다는 의미로도 읽히지만, 장애인·여성 비하를 뜻하는 비속어를 염두에 둔 발언이란 지적도 나온다.

이외에도 최 후보자는 지난 2019년 10월 26일 소셜미디어(SNS)에 박정희 전 대통령이 서거한 날을 ‘탕탕절’이라고 표현했다. 또, 2021년 8월 10일에는 자녀 입시 비리로 기소된 조국 전 법무부 장관의 수사를 ‘검찰의 칼춤’이라고 부르는 등 정치적 편향성을 과도하게 나타냈다 등 비판을 받고 있다.

2016년은 최 후보자가 세종시 교육감으로 일할 당시다. 그는 2014년에 당선돼 첫 4년 임기를 마친 뒤 재선과 삼선에 연달아 성공했다.

교육부 인사청문준비단 관계자는 “최 후보자 스스로도 페이스북에 올렸던 일부 표현들이 ‘과하다’고 생각하고 있다”면서 “사과할 것은 사과하고 인사청문회에서 어떤 경위에서 글을 올렸는지 소명할 것”이라고 전했다.

국민의힘은 최 후보자의 이 같은 ‘막말 논란’에 “교육 수장으로서 전혀 자격이 없다”며 지명 철회를 요구하는 중이다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 지난 19일 열린 원내대책회의에서 “최 후보자의 과거 행적을 보면 이념적으로 편향돼 대한민국 교육 현장을 심각한 혼란으로 몰아넣을 인물”이라고 꼬집었다.

한편, 최 후보자는 2003년 12월 음주운전으로 벌금 200만원형을 선고받은 적 있다. 충남 부여의 한 중학교에서 교사로 근무할 시기였다.