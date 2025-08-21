[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구소방안전본부는 여름철 고온 현상이 이어지면서 8월과 9월에 벌 쏘임 사고가 집중 발생하고 있다며 시민들의 각별한 주의를 당부했다.

21일 대구소방안전본부에 따르면 지역 벌집 제거 출동 건수는 2022년 5320건, 2023년 5998건, 2024년 9784건으로 매년 증가했다.

특히 8월과 9월에 전체 건수의 70% 이상이 집중됐으며 벌 쏘임 환자 이송도 같은 기간에 절반 이상이 발생했다.

소방 당국은 벌 쏘임을 예방하기 위해 밝은색·긴소매 옷 착용, 향수·스프레이 사용 자제, 야외에서 탄산·단 음료 섭취 자제를 권고했다.

아울러 벌집을 발견하면 자세를 낮춰 천천히 이동하고 벌집을 건드렸을 경우 머리를 감싸고 20m 이상 신속히 이탈할 것을 당부했다.

쏘였을 경우에는 벌침을 신속히 제거하고 상처 부위를 소독한 뒤 얼음주머니 등으로 냉찜질을 하는 것이 좋다.

호흡곤란, 전신 두드러기, 어지럼증 등 알레르기 반응이 나타나면 아나필락시스 쇼크 위험이 있으므로 즉시 119에 신고해 병원 치료를 받아야 한다.

대구소방은 현장 대응력을 높이기 위해 벌집 제거 장비 점검·확보, 대원 대상 말벌독 알레르기 반응검사, 에피펜 비치 확대, 표준작전절차(SOP) 준수 교육 등을 강화하고 있다.

엄준욱 대구소방안전본부장은 “벌 독성은 매우 강력해 쏘임 후 1시간 내 사망하는 사례도 있다”며 “야외활동 시 벌집을 발견하면 절대 접근하지 말고, 쏘였을 경우 신속히 119에 신고해 주기를 바란다“고 말했다.