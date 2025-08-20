[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 20일 ‘글로벌 해양 허브도시 추진위원회’를 구성했다고 밝혔다.

이번 추진위원회 구성은 ‘동북아 해양수도 비전’ 선포 25주년 및 부산항 개항 150주년을 기념하고 새 정부 출범에 따른 해양수산부 부산 이전 등을 계기로 ‘글로벌 해양 허브도시’로 도약하기 위해 추진됐다.

앞으로 추진위원회는 부산이 글로벌 해양경제를 주도하기 위한 핵심 의제를 발굴하고 주요 정책 추진 동력 확보를 위한 시민 역량 결집 및 공감대 형성 등의 역할을 할 예정이다. 또 시가 이번 달 말 발표할 ‘글로벌 해양 허브도시’ 비전과 전략을 구체화하고 주요 정책에 대한 대정부 건의 등도 진행할 예정이다.

추진위원회에는 ▷지역 산업계 ▷해양 클러스터 연구기관 ▷해양금융 ▷대학▷언론 ▷시민단체 등 60여개 기관이 참여한다. 이들은 분야별로 분과위원회를 구성하게 되며 구체적이고 심도 있는 정책 논의를 위한 운영위원회와 정책협의회도 별도로 운영한다.