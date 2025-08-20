환경·디지털 융합 교육 통해 미래 사회 구성원 성장 지원

[헤럴드경제=박성준 기자] 신한라이프는 여름방학을 맞아 초록우산과 함께 저소득·다문화가정 아동 190여명을 대상으로 진행한 ‘지구를 위한 코딩 교실’ 프로그램을 마쳤다고 20일 밝혔다.

이 프로그램은 방학 기간 돌봄 사각지대에 놓이기 쉬운 아이들이 의미 있는 배움의 시간을 가질 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 신한라이프는 서울과 경기 지역 아동·청소년 이용시설 14개소를 지원했다. 또한, 아이들의 학습 흥미 향상을 위해 환경에 대한 주체적인 인식변화와 디지털 교육을 접목한 융합형 생태전환교육으로 차별성을 더했다.

지구를 위한 코딩 교실은 ▷기후위기 ▷탄소중립 ▷생태계 보호 등 환경을 주제로 놀이와 학습이 결합한 체험형 교육 프로그램이다. 특히 디지털 환경에 익숙하지 않은 아동에게 코딩 교육의 기회를 제공함으로써, 디지털 격차를 줄이고 창의적 문제 해결과 논리적 사고력을 키울 수 있도록 콘텐츠를 구성했다.

아이들은 다양한 환경 문제를 탐구하고, 배운 내용을 바탕으로 자신만의 아이디어를 코딩으로 구현해 보는 활동에 참여했다. 이를 통해 디지털 기술에 대한 이해는 물론, 지속할 수 있는 사회의 일원으로 성장할 수 있도록 환경에 대한 인식과 사회적 포용성도 함께 키워 나갔다.

신한라이프 관계자는 “이번 교육은 환경과 디지털이라는 두 가지 키워드를 중심으로 아이들이 미래 사회의 건강한 구성원으로 성장할 수 있도록 다양한 프로그램으로 기획했다”며 “앞으로도 기업이 지속 가능한 사회적 가치를 실현하는데 도움이 될 수 있도록 취약계층을 위해 다양한 지원 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.