[헤럴드경제=김용훈 기자] 직업훈련 현장에서 최고의 전문가를 가리는 ‘스타훈련교사’ 선발이 시작된다.

한국기술교육대학교 능력개발교육원은 오는 25일부터 ‘2025년도 스타훈련교사’ 서류 접수를 받는다고 20일 밝혔다.

스타훈련교사 제도는 직업훈련 분야에서 탁월한 성과를 거두고 훈련 발전에 기여한 교사를 선발하는 프로그램으로, 교사의 자긍심을 높이고 고품질 훈련 서비스를 제공하기 위해 2013년 도입됐다. 지난해까지 총 120명의 훈련교사가 스타훈련교사로 위촉됐으며, 올해는 13기를 선발한다.

서류 접수는 9월 12일까지 진행된다. 신청 대상은 직업능력개발훈련시설, 대학, 평생교육시설, 직업교육학원 등에서 활동 중인 직업능력개발훈련교사다. 1차 심사에서는 전문성·콘텐츠 개발 실적·훈련 성과를 평가하고, 2차에서는 시범강의와 면접을 통해 교수 역량을 종합 심사한다.

최종 선발자는 고용노동부 장관 표창과 한국기술교육대 총장 위촉패를 받는다. 또한 고용노동부 ‘고용24’ 시스템에 스타훈련교사 풀(Pool)로 등록돼 강의 활동을 지원받을 수 있으며, 워크숍 등을 통한 역량 강화 기회도 제공된다.

자세한 모집 요강은 능력개발교육원 누리집에서 확인할 수 있다.