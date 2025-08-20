기재부, ‘2025년 2분기 대외채무 동향’ 발표 외국인 채권투자 확대 영향, 순대외채권은 107억달러 감소

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 2분기 우리나라 대외채무가 외국인의 국채 등 원화 표시 채권 투자 확대 영향으로 크게 불어난 것으로 나타났다. 순대외채권은 줄어들면서 대외건전성 지표가 소폭 악화했다.

20일 기획재정부와 한국은행이 발표한 ‘2025년 2분기 대외채권·채무 동향’에 따르면, 2분기 말 기준 대외채무는 7356억달러로 전 분기보다 521억달러 늘었다.

만기별로 단기외채(만기 1년 이하)는 1671억달러로 177억달러 증가했고, 장기외채(1년 초과)는 5685억달러로 344억달러 늘었다. 부문별로는 정부(302억달러)를 중심으로 은행(112억달러), 중앙은행(22억달러), 민간·공공기업 등 기타 부문(86억달러) 모두 증가세를 보였다.

같은 기간 대외채권은 1조928억달러로 1분기(1조513억달러)보다 414억달러 늘었다. 그러나 대외채무 증가폭이 더 커 순대외채권은 3572억달러로 전 분기보다 107억달러 줄었다. 이는 우리나라의 해외 순자산이 감소했다는 의미다.

외채 건전성 지표는 일부 악화했다. 총외채 대비 단기외채 비중은 22.7%로 1분기(21.9%)보다 높아졌고, 단기외채·외환보유액 비율은 40.7%로 4.2%포인트 상승했다. 직전 3년 평균(37.9%)을 상회하는 수준이다. 다만 정부는 “최근 3년 평균 범위 내에 있어 안정적”이라고 평가했다.

국내 은행의 외화 유동성 커버리지 비율(LCR)은 153.4%로 규제 비율(80%)을 크게 웃돌아 단기 상환능력에는 무리가 없는 것으로 나타났다.

기재부 관계자는 “외채 증가는 외국인의 국채·재정증권·통안채 등 원화 채권 투자 확대에 따른 결과로, 긍정적 측면도 있다”며 “다만 글로벌 통상환경과 주요국 통화정책 변화에 따라 자금흐름이 급변할 수 있는 만큼 대외건전성이 안정적으로 유지되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

