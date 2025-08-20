삼성 6.5조, SK 6300억 보조금 예정 美정부 해외 반도체 기업 견제구 평가 결과적으로 자국기업 밀어주기 분석도

미국 정부가 반도체지원법(CHIPS Act)에 따른 지원을 받아 미국에 공장을 짓는 반도체 제조기업들의 지분을 확보하는 방안을 검토 중이라는 소식에 삼성전자와 SK하이닉스가 촉각을 곤두세우고 있다.

일각에서는 미 정부의 이같은 움직임이 반도체 생태계를 자국 중심으로 재편하려는 의도가 짙다는 지적이 나온다. 인텔 등 자국 기업을 노골적으로 밀어주는 한편, 해외 경쟁 기업에 대한 견제 차원의 성격이 크다는 것이다. 이에 내주 방미 일정을 포함한 향후 양국간 경제통상 협상 과정에서 기업 차원을 넘어 민관 합동의 전략이 필요하다는 주장이 제기된다.

▶인텔 사례에서 파생된 듯…목적성 시비 논란도=19일(현지시간) 로이터통신은 익명 취재원 2명을 인용, 하워드 러트닉 미국 상무장관이 반도체지원법의 혜택을 누리는 회사들의 지분에 대해 미 정부가 매입에 나설 수 있다고 보도했다. 이런 기업에는 대만의 TSMC, 미국의 마이크론이 속하고 국내 기업 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 있다.

삼성전자는 텍사스주 테일러에 총 370억달러(약 51조원)를 들여 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 짓는 대신 보조금 47억4500만달러(약 6조5000억원)를 받기로 했다. SK하이닉스도 인디애나주에 인공지능(AI) 메모리용 패키징(조립) 생산 기지를 지을 계획으로, 최대 4억5800만달러(약 6300억원)의 보조금을 지원 받기로 돼 있다.

미 정부의 이같은 아이디어는 인텔의 사례에서 파생된 것으로 보인다. 미국 정부가 자국 기업인 인텔에 지원금을 주는 대가로 지분 10%를 받으려는 계획을 세운 것인데 이를 확대한 것이라는 분석이다. 물론 미 정부는 인텔의 경우와 같이 경영에 개입하려는 차원은 아니라고 설명하고 있지만, 정부가 일반 사기업인 동시에 해외 기업에 투자를 하는 것은 매우 이례적일 뿐더러 다소간의 목적성 시비가 발생될 수 있다는 평가가 나온다.

▶이재용 “고부가산업 육성 투자 지속”=이에 국내 양사는 촉각을 곤두세우고 있다. 다만 이들 기업들은 별도의 입장을 내놓는 대신 내주 방미 일정시 미국과의 통상협상 지원에 몰두하고 있다.

이재명 대통령은 지난 19일 서울 용산 대통령실에 순방 일정에 동행하는 경제단체장과 기업인들을 초청해 간담회를 열었다. 간담회에는 이재용 삼성전자 회장과 구광모 LG그룹 회장, 조원태 한진그룹 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장, 대한상공회의소 회장을 맡은 최태원 SK그룹 회장 등 재계 고위 인사들이 총출동했다.

이 자리에서 이 대통령은 “이번 미국 방문에 동행하는 기업인들이 현장에서 실질적인 성과를 많이 만들어달라”고 주문했다. 이에 기업인들은 “한미정상회담이 성공적으로 개최돼 기업의 이익과 국익이 모두 지켜지길 희망한다”며 “우리 기업의 미국시장 진출을 촉진하고 우리 산업의 경쟁력을 높이는 계기로 만들어야 한다”는 취지의 발언을 내놓았다.

이재용 회장도 “대미 투자와 별개로 국내에서도 지속해서 양질의 일자리를 창출하고 고부가가치 산업을 육성할 수 있도록 관련 투자를 지속하겠다”고 말했다.

▶삼성전자, 파운드리 신규수주로 추가투자 가능성=이런 가운데 최근 삼성전자는 테슬라와 애플 등 미국 기업들로부터 반도체 물량을 잇달아 수주하면서 추가 대미 투자 가능성이 주목을 받고 있다. 트럼프 대통령은 줄곧 고강도 관세를 피하려면 미국에 직접 생산시설을 짓고 투자를 늘릴 것을 주장해왔다.

미국 텍사스주 오스틴에 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 운영 중인 삼성전자는 텍사스주 테일러시에 최첨단 파운드리 공장을 추가로 짓고 있다. 2026년 본격 가동 예정이다.

파운드리 사업부가 테슬라와 165억달러(약 23조원) 규모의 계약를 맺으면서 테일러 공장 투자 계획도 다시 힘을 받고 있다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 삼성전자와의 계약 사실을 밝히며 “165억달러는 최소액이다. 실제 생산량은 몇 배 많을 것”이라고 말하기도 했다.

미국에서 첨단 반도체 수주가 이어질 경우 현지 투자 규모도 더 늘어날 전망이다. 삼성전자는 2분기 콘퍼런스 콜에서 “올해 테일러 공장 투자는 기존 2025년 설비투자 계획 내에서 집행할 예정이다. 다만 테일러 가동 시점을 고려해 2025년보다 2026년 설비투자 규모가 더 증가할 것”이라고 밝혔다.

SK하이닉스 역시 인디애나주 웨스트라피엣에 38억7000만달러(약 5조3700억원)를 들여 올해 하반기 AI 메모리용 첨단 패키징 공장 건설을 시작한다. 김현일·서재근·고은결 기자