김포경찰, 30대 세 자녀 엄마 검찰 송치

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기 김포의 한 아파트 주민이 어린 자녀의 안전을 우려해 승강기에 붙은 벽보를 뗐다가 재판에 휘말렸다. 벽보 소유자가 재물손괴 혐의로 아이 엄마를 고소한 것.

20일 경기 김포경찰서 등에서 따르면 지난 6월 27일 김포시 한 아파트 승강기에 붙은 벽보를 훼손한 30대 여성 A씨에 대해 경찰은 지난 11일 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 재물손괴 혐의가 있다고 보고 검찰에 송치했다.

당시 A씨는 벽보가 A4 용지 여러 장이 겹쳐 있어 너덜거리는 상태인 데다 관리사무소 직인도 찍혀 있지 않은 것을 보고 대수롭지 않게 여겼다. 돌도 안 지난 딸이 승강기에 타면 자꾸 손을 뻗어 벽보를 만지려 했기에 아기가 손을 베일까봐 게시물을 뜯어냈다.

그러나 벽보의 소유자가 재물손괴 혐의로 A씨를 고소했다. 벽보 소유자는 입주자대표회의와의 갈등으로 인해 자신의 입장을 담은 벽보를 승강기마다 붙였던 것. 주민 갈등이 첨예한 탓에 관리사무소도 게시물에 손대지 못하고 있었으나, 세 자녀를 키우느라 바빴던 A씨는 이를 미처 알지 못했다고 한다.

A씨로부터 자초지종을 들은 아파트 관리소장과 동대표가 고소인을 설득하고 나섰지만, 고소 취하는 끝내 이뤄지지 않았다.

A씨는 연합뉴스에 “불법 전단지 제거하듯 단순히 떼어낸 행동이 범죄 행위가 될 줄은 몰랐다”며 “황당하고 억울하다”고 호소했다.

이어 “오랜 기간 교직에 몸담았던 입장에서 경찰서도 처음 가봤다”며 “남의 재산을 함부로 여기거나 탈취할 의도가 전혀 없었다”고 주장했다.

경찰은 고소인이 재물의 가치가 있다고 여긴 벽보를 A씨가 명백히 훼손했기 때문에 재물손괴의 요건에 해당한다는 입장이다.

경찰 관계자는 “A씨 입장에서 억울한 측면도 있겠지만, 죄가 성립하지 않는다고 판단하기 어려웠다”고 말했다.

이러한 형사 사건은 종종 벌어진다. 앞서 지난해 5월 한 중학생이 승강기에 붙은 게시물을 뜯은 혐의로 경찰에 입건됐다가 보완 수사 끝에 무혐의 처분을 받기도 했다.

당시 경찰은 게시물이 승강기 내 거울의 기능을 방해하고 있던 점과 손괴의 고의성이 없다는 점 등을 들어 ‘혐의없음’으로 의견을 변경했다.