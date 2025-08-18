무더위 속 가족 피서지 역할 톡톡

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 운영한 도심 속 물놀이장이 무더위 속 가족 피서지 역할을 톡톡히 해냈다.

영주시는 여름철 무더위를 식혀준 문정 야외 물놀이장과 가흥 안뜰공원 물놀이장이 시민들의 큰 호응 속에 운영을 마무리했다고 18일 밝혔다.

문정 야외 물놀이장은 지난달 26일부터 8월 17일까지 23일간 매일 오전 10시부터 오후 5시 30분까지 운영됐다.

시는 운영 기간동안 인터넷 사전 예약제를 도입해 안전관리와 질서 유지에 힘써왔다.

1,000㎡ 규모의 대형 수영 조를 비롯해 에어슬라이드, 유아풀장, 공기주입기 등 다양한 놀이시설과 몽골텐트, 탈의·샤워장, 화장실 등 편의시설을 갖춰 시민들이 쾌적하게 물놀이를 즐길 수 있도록 했다.

특히 문정폭포를 활용한 간이 수로와 인기 높은 에어 슬라이드 덕분에 총 7,000여 명이 방문하며 여름철 도심 속 대표 피서지로 자리매김했다는 게 영주시의 설명이다.

가흥안뜰공원 물놀이장은 6월 23일부터 7월 25일까지 사전 예약제로 시범 운영한 뒤, 7월 26일부터 8월 18일까지 휴무 없이 오전·오후로 나눠 운영됐다.

해적선 모양의 물놀이 조합대 등 유아 맞춤형 시설을 갖춰 아이들에게는 모험과 즐거움을, 보호자들에게는 여유와 안심을 제공했다.

특히 여름방학 전에는 보호자 동반이 어려운 아이들을 위해 관내 어린이집과 유치원을 대상으로 사전 예약제를 확대 운영해 전년 대비 36% 증가한 840명이 이용했다.

이를 포함해 올해 가흥안뜰공원 물놀이장 이용객은 총 4,700여 명에 달했다.

영주시 관계자는 “무더운 여름에도 안전하고 쾌적한 물놀이장을 운영할 수 있도록 힘써주신 모든 관계자분들께 감사드린다”며 “내년에도 시민들이 즐겁고 안전하게 이용할 수 있는 물놀이 환경 제공을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.