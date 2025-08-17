주민 숙소 인근 수백t 낙석 발생, 안전 위협 추가 낙석 지속, 항구적 대책 필요

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 독도 서도(西島)의 산사태와 낙석이 수년째 이어지고 있지만 관계 당국의 항구적인 대책 마련이 소홀하다는 지적이다.

서도는 독도 주민과 울릉군 공무원들이 독도 현지 업무를 위해 생활하는 공간이다.

이처럼 중요한 주거 공간 인근에는 매년 산사태와 낙석이 발생해 이들의 안전이 위협받고 있다.

서도에 설치된 각종 기계 수리차 최근 독도에 다녀온 A 씨는 현지의 심각성을 고스란히 전했다.

A 씨에 따르면 주민 숙소에서도 돌이 떨어지는 소리와 한꺼번에 와르르 쏟아지는 낙석으로 불안했다고 당시 상황을 설명했다.

그는 또 상주하는 공무원들의 안전이 걱정된다며 이제 곧 가을이 시작되면 잦은 태풍으로 더 많은 산사태와 낙석이 발생할 텐데 이에대한 대책 마련이 시급하다고 했다.

현재 서도에는 지난 5월부터 시작된 기습폭우로 수백t의 낙석이 쌓여 있다.

안전을 위해 설치한 낙석방지책은 무게에 견디지 못해 휘어진 채 위태롭게 서있다.

또 낙석방지망을 지탱하는 앵커볼트는 늘어난 낙석에 의해 흔들거리거나 고정된 자리가 이탈돼 사실상 기능을 잃었다.

일부 낙석이 방지망을 넘어 접안시설 쪽으로 떨어져 위험천만한 상황이다.

특히 서도 (대한 봉) 정상부에서 균열이 발생한 데다 나무가 거의 없고 지형 특성상 급경사로 이뤄져 산사태로 인한 붕괴로 이어질 가능성이 매우 높은 것으로 알려졌다.

사정이 이런데도 관할 관청인 해양수산부는 그때그때 땜질식 공사로 예산만 낭비하고 있다는 지적을 면치 못하고 있다.

독도 관련 단체 한 관계자는 “찔끔 공사가 아니라 항구적인 대책으로 예산을 투입해 비바람에도 산사태와 낙석 발생이 없도록 하는 것이 실효적 지배의 첫걸음이다”며 조삼모사식 공사를 비난했다.

공사전문가들은 서도 일부 암석들이 균열이 있어 낙석 발생 등의 위험 요소를 갖고 있다고 설명했다.

실제로 2008년 당시 국토해양부가 한국지질자원연구원에 용역을 의뢰한 결과에 따르면 일부 암석 균열로 무가능성은 작지만 보수를 할 필요는 있다는 조사분석 결과가 나왔다.

조사 및 평가 결과에는 균열은 화산섬이라는 지질적 특성과 거친 파도로 인해 오랜 세월에 걸쳐 이뤄진 자연현상인 것으로 나타났다.

그러나 주민 숙소 뒤쪽 경사면은 암반 균열이 심하고 불연속면이 형성돼 파도 충격이 있을 경우 낙석이 발생할 위험이 있어 서도 접안시설에 대한 보호 시설이 필요한 것으로 드러났다.

울릉군 관계자는 “갈수록 낙석 발생이 잦고 그 양도 많아지고 있다”며“이른 시일 내 현장 확인 후 포항지방 해양수산청 등 관계기관과의 사태를 공유하고 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 울릉군은 서도 물골 통행로 유지 보수공사를 시행한다.

군은 4000여만원의 예산을 들여오는 10월 6일까지 해풍, 낙석 등으로 파손된 통행로 난간과 발판 구조물을 재정비한다.