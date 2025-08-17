[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대는 지난 13일 글로벌 금형 엔지니어링 소프트웨어 기업인 오토폼엔지니어링코리아㈜ 및 아진산업㈜과 산학협력 업무협약을 체결하고 교내 산학교육관에 글로컬 산업기술거점센터를 개소했다.

이날 행사에는 양금희 경북도 경제부지사, 조현일 경산시장, 조지연 국회의원(경북 경산), 김상훈 국회의원(대구 서구), 이윤화 경북교육청 교육국장, 정선경 주스위스 한국 대사관 부대표 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 오토폼코리아는 경일대에 총 1000억원 규모의 소프트웨어를 무상 기부하고 경일대는 이를 활용해 실무 중심 인재 양성 교육에 나선다.

또 아진산업은 협력사들과 함께 해당 기술을 제조 현장 혁신으로 연계할 계획이다.

조영빈 오토폼엔지니어링코리아 대표는 “기술만큼 중요한 것은 인재“라며 ”대한민국 제조업의 미래를 이끌 인재 양성과 고용 창출의 전환점이 되길 바란다”고 말했다.

정현태 경일대 총장은 “경일대는 산업체와 긴밀한 협력을 통해 즉시 현장 투입 가능한 실무형 인재를 양성해 왔다”며 “이번 협력은 미래 제조혁신을 주도할 인재 양성의 모범 사례가 될 것”이라고 밝혔다.