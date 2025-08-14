[헤럴드경제=김현일 기자] HMM은 자사주 8180만1526주를 공개매수한 뒤 전량 소각한다고 14일 공시했다. 발행주식 총수(10억2503만9496주)의 7.98％에 해당하는 규모다.

주당 공개매수가격은 2만6200원으로, 소각 예정 금액은 2조1431억9998만1200원이다.

HMM은 오는 18일부터 다음달 12일까지 자사주를 공개매수한 뒤 같은 달 24일 소각할 예정이다.

앞서 HMM은 올해 1월 발표한 주주환원 정책을 통해 1년 안에 자사주 매입·소각, 배당 등 총 2조5000억원이 넘는 규모의 주주환원을 실시하겠다고 밝혔다.

HMM이 자사주 소각에 나선 것은 2016년 유동성 위기로 산업은행 등 채권단 관리체제에 돌입한 이후 처음이다.

이번 대규모 자사주 매입 및 소각 결정으로 HMM의 민영화 추진에 속도가 날 것이란 전망도 나온다. 전체 지분의 8％ 가량이 소멸하면서 향후 인수 희망자가 매입해야 하는 지분이 그만큼 줄어들기 때문이다.

앞서 하림그룹이 HMM 인수에 나섰다가 매각 측과 이견을 좁히지 못해 작년 2월 최종 무산됐다.

HMM의 1, 2대 주주인 산업은행(36.0%)과 한국해양진흥공사(35.7%)는 일부 지분을 팔아 공적자금을 회수할 길이 열렸다.