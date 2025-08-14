도달 연령별 손해율 가정 등 제도변화 영향 장기 보장성 보험과 원더·앨리스 지속 성장

[헤럴드경제=박성준 기자] 롯데손해보험은 상반기 당기순이익이 지난해 같은 기간보다 17.2% 감소했다고 14일 밝혔다.

롯데손보는 “지난해 말 무저해지 가이드라인 적용과 올해 초 도달 연령별 손해율 가정 적용으로 인한 보험계약마진(CSM)의 일회성·일시적 조정으로 인해 순이익이 감소했다”고 설명했다.

상반기 보험영업이익은 216억원, 투자영업이익은 397억원을 기록했다.

장기보장성보험의 매출 규모는 성장세를 이어나갔다. 상반기 롯데손보의 장기보장성보험 원수보험료는 1조2514억원으로 전년 동기 대비 7% 증가했다.

지난 6월 말 기준 롯데손보의 CSM 잔액은 2조2677억원, 신계약 CSM은 2135억원으로 집계됐다. 이 중 2분기 유입된 규모는 1036억원에 달했다.

롯데손보는 디지털 전환(DT) 비전에 따라 새로운 성장동력으로 삼은 디지털 설계사 플랫폼 ‘원더’와 생활밀착형 보험 플랫폼 ‘앨리스’는 지속해서 성과가 나타나고 있다고 강조했다.

원더는 올해 상반기 총 2246명이 스마트 플래너(설계사)로 위촉돼, 지난해 같은 기간의 10배 이상 신규 설계사가 늘었다. 같은 기간 장기보험 체결 보험료와 계약 건수 역시 10배 이상 급증하며 디지털 설계사 플랫폼으로서 눈에 띄는 성과를 기록했다.

앨리스 역시 올해 상반기 고객 유입(MAU)이 총 196만건으로 전년 동기 대비 24.4% 성장했다. 계약 체결 건수는 12만6752건으로 63.3% 성장했다.

롯데손보 관계자는 “보험영업이익의 지속적인 성장과 이차 역마진 해소를 통해 2분기 중 준수한 경영실적을 기록했다”며 “앞으로도 신계약 CSM의 안정적 확보와 투자 부문 체질 개선을 통해 기업가치 제고에 온 힘을 다하겠다”고 말했다.