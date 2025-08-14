14일 저녁 마포경찰서 출석…피의자 신분

[헤럴드경제=김현일 기자] 주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 의원이 피의자 신분으로 경찰에 소환됐다. 이달 4일 의혹이 불거진 지 10일 만이다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 14일 이 의원을 마포청사로 불러 조사하는 중이라고 밝혔다. 이 의원은 이날 오후 6시 45분 경찰에 출석했다.

경찰은 이 의원을 상대로 보좌관 차모 씨 명의로 주식 차명거래를 했는지 조사할 예정이다.

이 의원과 차 보좌관은 금융실명법 및 이해충돌방지법 위반 등의 혐의로 출국이 금지된 상태다.

앞서 이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 스마트폰으로 네이버와 LG CNS 주식을 거래하는 모습이 언론사 카메라에 포착됐다. 스마트폰 화면상 주식거래 계좌 주인은 차씨로 기재돼 차명거래 의혹이 불거졌다.

이 의원은 ‘국회 본회의장에 보좌관의 스마트폰을 잘못 가져간 것’이라는 해명을 내놔 논란을 키웠다.

이 의원이 이재명 정부 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡았다는 점에서 이해충돌 논란도 불거졌다.

이 의원은 논란에 휩싸이자 곧바로 더불어민주당을 탈당해 무소속 신분으로 이날 경찰 조사를 받고 있다.

한편, 경찰은 이번 의혹과 별개로 지난해 10월 7일 이 의원이 정부세종청사에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사 도중 차씨 명의 계좌로 주식을 거래하는 모습이 언론사 카메라에 찍힌 당시 상황도 수사 중이다.

경찰은 지난 7일 안용식 금융범죄수사대장을 팀장으로 하고 변호사, 회계사 등 법률·자금 추적 전문인력 등을 포함한 총 25명 규모의 전담수사팀을 편성한 바 있다.