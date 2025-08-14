JMS 생존자 폭로 다룬 다큐 법원 “허위사실이라 단정 못해” 15일 오후 4시 넷플릭스 공개

[헤럴드경제=김현일 기자] 여신도 성폭행 혐의로 재판에 넘겨진 정명석 총재의 기독교복음선교회(JMS)가 넷플릭스 다큐멘터리 신작 ‘나는 생존자다’의 방송금지 가처분 신청을 냈지만 법원에서 기각됐다. 법원 결정에 따라 다큐는 오는 15일 오후 4시 예정대로 공개될 예정이다.

서울서부지법 민사21부(부장 전보성)는 12일 JMS 교단이 문화방송(MBC)을 상대로 낸 방송금지 가처분 신청을 기각했다.

‘나는 생존자다’는 2023년 공개돼 사회적 파장을 일으킨 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 ‘나는 신이다’의 후속작이다. JMS와 부산 형제복지원, 지존파 사건, 삼풍백화점 붕괴 참사 등 4개 사건 생존자의 목소리가 담겼다.

앞서 JMS 측은 “제작진들이 거짓 의혹을 제기하고 JMS 신도와 교단의 명예를 훼손하고 있다”고 주장하며 방송금지를 요청한 바 있다.

그러나 재판부는 “표현에 대한 사전억제는 표현의 자유를 보장하고 검열을 금지하는 헌법 취지에 비춰 엄격하고 명확한 요건을 갖춘 경우에만 허용된다”는 원칙을 강조하면서 “현재까지 제출된 자료만으로는 채권자(교단 측) 주장과 같은 내용이 영상에 포함돼 있다거나 허위사실에 해당한다고 단정할 수 없다”고 밝혔다.

일부 편집과 관련해서도 “공개가 임박한 이 사건 영상에서 특정 내용을 포함하지 않도록 편집을 명하는 것은 결국 해당 내용에 대한 표현행위를 사전 금지하는 것과 다름이 없으므로 가처분을 명할 예외적 요건이 충분히 소명됐는지 신중히 판단해야 한다”고 덧붙였다.

MBC를 상대로 한 주장에 대해선 “제작계약을 보면 넷플릭스 측만이 다큐에 대한 독점적인 저작권 및 소유권을 갖는다고 정하고 있다”며 “MBC에는 영상과 관련된 어떠한 권리, 또는 영상 공개 여부를 결정할 권한이 있다는 점이 소명되지 않는다”고 판단했다.

다큐멘터리 저작권을 넷플릭스에 넘겼기 때문에 스트리밍 권한은 넷플릭스 측에 있다는 MBC 측의 입장을 인정한 셈이다.