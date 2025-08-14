보장성 보험 확대·CSM 6조2411억 금리 변동 대응·포트폴리오 다변화

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명이 올해 상반기 연결 기준 당기순이익으로 5824억원을 기록했다고 14일 공시했다. 이는 지난해 같은 기간보다 5.4% 줄어든 수치다.

교보생명은 상반기 금융시장 변동성 속에서도 선제적 자산운용에 따른 투자이익 증가와 보장성 중심 영업 확대, 보험계약마진(CSM) 성장세를 기반으로 탄탄한 영업 흐름을 이어갔다고 설명했다.

올해 상반기 보험손익은 2536억원으로, 건강보험 등 보장성 상품 비중을 확대하며 안정적인 손익 구조를 유지했다. 올해 2분기 말 기준 신계약 CSM은 보장성 보험 판매 증가로 전분기보다 174억원 증가한 2747억원을 기록했다. 상반기 누적 CSM은 신계약 확대와 보유계약의 효율적 관리에 힘입어 6조2411억원을 기록했다.

투자손익은 4969억원으로 금리 변동에 맞춘 장·단기 채권 교체 매매, 우량 채권·대출자산 선제 편입, 주식·대체투자 등 투자 포트폴리오 다변화, 적극적인 리밸런싱 전략이 주효했다.

교보생명 관계자는 “이자·배당 등 경상이익 비중을 높여 안정적인 수익 구조를 유지했다”면서 “특히 자산부채종합관리(ALM) 원칙에 따라 장기채권 투자를 지속 확대하고, 금리 변화에 따른 자본 변동성 축소 등 위험 관리에 힘써온 점이 이번 성과로 이어졌다”고 말했다.