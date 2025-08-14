특검 “수용 처우 관련 문제에 인적쇄신 필요”

[헤럴드경제=김현일 기자] 윤석열 전 대통령에 대한 특혜 제공 논란에 휩싸인 김현우 서울구치소 소장이 전격 교체됐다.

법무부는 14일 김현우 서울구치소장을 안양구치소장으로, 김도형 수원구치소장을 서울구치소장으로 전보 발령하는 인사를 18일자로 단행한다고 밝혔다.

법무부는 “이번 인사는 그간 윤 전 대통령 수용 처우 등과 관련해 제기된 여러 문제에 대해 인적 쇄신이 필요하다는 판단하에 단행된 것”이라며 “앞으로도 특혜 시비 없는 공정한 수용 관리 등 엄정한 법 집행에 최선의 노력을 다하겠다”고 설명했다.

법무부는 이날부터 윤 전 대통령에게 단독 변호인 접견실 제공도 막았다. 앞으로 윤 전 대통령은 일반 수용자와 같은 장소에서 변호인을 접견해야 한다.

다만 시설 내 질서 유지를 위해 운동과 샤워는 기존대로 일반 수용자와 분리해서 이용하는 것으로 알려졌다.

앞서 윤 전 대통령에 대한 강제 구인 시도가 여러 차례 불발되자 정치권은 윤 전 대통령이 구치소에서 특혜를 받고 있다고 비판해왔다.

더불어민주당 3대 특검 종합대응 특별위원회는 지난 1일 윤 전 대통령이 서울구치소에 수용된 전체 구속 기간 중 395시간 18분에 걸쳐 348명을 접견했다며 특혜 의혹을 제기한 바 있다.

정성호 법무부 장관도 페이스북을 통해 “피의자가 전직 대통령이라는 지위를 이용해 특혜를 누려온 것은 없는지 면밀히 살펴보고 있다”고 언급하기도 했다.