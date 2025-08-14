연말까지 ‘국세청 미래혁신 종합방안’ 마련

[헤럴드경제=배문숙 기자]국세청이 민간과 협업해 국세행정 전반의 인공지능(AI) 대전환을 추진한다. 이를 통해 미래 혁신과제를 마련할 방침이다.

국세청은 새롭게 출범한 ‘미래혁신 추진단’이 14일 서울지방국세청 회의실에서 첫 번째(킥오프) 회의를 열고 분과(태스크포스)별 민간 전문위원 16명을 위촉했다고 밝혔다.

전문위원들은 “현재의 복합위기 상황을 극복하기 위한 국가재정의 기능과 이를 뒷받침하는 국세청의 역할이 어느 때보다 중요하다”며 “국세청이 보유한 정보기술(IT) 인프라와 전문기술, 데이터를 효과적으로 융합해 국가적 과제인 인공지능(AI) 혁신의 선도부처로 자리매김하도록 역량을 집중하자”고 밝혔다.

추진단은 앞으로 주기적으로 전체 회의를 해 분과별 과제 진행 사항을 공유하고 올해 말까지 분과별 추진과제를 종합적으로 정리해 ‘국세청 미래혁신 종합방안’을 마련할 계획이다.

이날 회의에서는 앞으로 구성될 ‘온라인 국민자문단’ 모집 방안도 논의했다. 미래 국세행정 발전에 관심 있는 이는 누구나 국세청 홈페이지를 통해 신청하면 된다.