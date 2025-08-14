[헤럴드경제=김현일 기자] 최태원 SK그룹 회장이 올해 상반기 SK하이닉스로부터 30억원의 보수를 수령한 것으로 나타났다.

14일 SK하이닉스가 공시한 반기보고서에 따르면 최태원 회장은 올 상반기 급여 17억5000만원, 상여금 12억5000만원을 포함해 총 30억원을 받았다. 같은 기간 SK㈜에서 받은 급여 17억5000만원을 합하면 상반기 보수는 총 47억5000만원이다.

지난해 상반기 최 회장은 SK하이닉스에서 급여로만 12억5000만원을 받았다. 올해 상반기에는 상여금이 추가되면서 보수 총액이 1년 전보다 140% 증가했다.

SK하이닉스는 “인공지능(AI) 메모리 기술 경쟁력 강화, 글로벌 AI 기업과의 파트너십 확대를 통한 미래 성장동력 확보, 현장 경영을 통한 기술 전략 방향 수립 등 회사 경영성과 기여도를 평가해 올 초 상여금을 지급했다”고 설명했다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장과 김주선 사장도 고대역폭메모리(HBM) 사업 성과를 이끈 공로로 올 상반기 보수 34억6800만원, 24억1800만원을 각각 수령했다.

SK하이닉스는 지난해 AI 열풍을 타고 HBM 사업이 호황을 누리면서 역대 최대 실적을 썼다.

지난해 연간 매출은 66조1930억원으로, 종전 최고 기록이었던 2022년 44조6216억원보다 무려 21조원 많다. 연간 영업이익도 23조4673억원을 기록해 메모리 슈퍼 호황기였던 2018년 20조8438억원을 6년 만에 넘어섰다.