‘야유 선동’ 논란 전한길씨 ‘경고’ 처분 비판 말 아낀 金·張…“윤리위, 독립적 결정 기구”

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘 당대표 후보들은 14일 이른바 ‘야유 선동’ 논란을 빚은 유튜버 전한길씨에 대한 당 중앙윤리위의 경징계 처분과 관련해 상반된 입장을 밝혔다.

안철수 당대표 후보는 이날 오후 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 진행된 수도권·강원·제주 합동연설회를 마친 직후 기자들과 만난 자리에서 전씨에 대한 중앙윤리위의 ‘경고’ 처분에 대해 “제 주장은 탈당하는 것이었다”며 “이번 결정에 대해 심한 유감을 표하는 바”라고 말했다.

안 후보는 ‘대표가 되면 전씨에 대해 다시 징계를 하실 계획이 있느냐’는 취지의 질문에도 “아마 가만히 있지는 않을 것”이라고 답했다. 이어 “다른 어떤 일들이 생기면 거기에 대해서 다시 한번 더 윤리위를 소집해서 새로 심사받도록 하는 게 맞는다”고 했다.

조경태 후보는 “제가 당대표가 돼서 윤리위원장과 윤리위원들을 철저하게 밝혀서 왜 경고가 나왔는지 당무감사를 통해서 책임을 묻겠다”며 강경한 입장을 내놨다. 그러면서 “인적 쇄신의 대상자로 보시면 되겠다”며 “말이 안 되지 않나. 전 국민이 다 보는 상황에서 유세를 방해하는 사람에게 내리는 징계 수위가 경고에 그친다는 건 윤리위에 소속된 사람들도 같은 편이라는 생각”이라고 비판했다.

조 후보는 “그러니까 우리 당이 안 된다는 것”이라며 “우리 당의 한계를 여실히 보여줬다”고 했다. 그는 ‘당대표가 되면 징계를 할 것이냐’는 질문을 받자 “바로, 단칼에”라고 답하며 “지도부에 빨리 형사 고발조치를 하라고 했는데 응답이 없다”고 지적했다.

반면 김문수 후보는 “윤리위의 판단을 존중한다”고 말했다. 김 후보는 “제가 판단할 문제는 아니지만 보는 각도에 따라 상당히 다르게 볼 수 있다”며 “위원장이 누군지 전혀 모르지만 윤리위가 판단한 근거가 있을 것”이라고 말을 아꼈다.

장동혁 후보도 “윤리위는 당과 독립적으로 결정하는 기구”라며 “그 결정에 대해 이 자리에서 어떤 의견을 밝히는 건 적절하지도 않고, 전당대회 과정에서 또다른 논란의 불씨가 될 것이기 때문에 후보의 한 사람으로서 그에 대해 밝히는 건 적절하지 않다고 본다”고 말했다.