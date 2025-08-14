대한항공 38.2억원, 한진칼 43.2억원 등 진에어에서도 10.7억원 급여 수령 한진칼 “보상위원회 검토, 이사회 승인 거쳐”

[헤럴드경제=김성우 기자] 조원태 한진그룹 회장이 올해 상반기 대한항공과 한진칼 진에어 등 총 3개 회사에서 받은 급여액수는 총 92억2400만원이었다. 지난해 상반기 대한항공과 한진칼 등 2개사에서 수령한 급여 64억5800만원 대비 27억6600만원 상승한 액수다.

14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 조 회장은 올해 상반기 대한항공에서는 38억2300만원, 한진칼에서는 43억2900만원, 진에어에서는 10억7200만원의 급여를 수령했다.

한진그룹 지주사인 한진칼 관계자는 “이사 보수지급 기준에 따라 월 보수를 산정하고 보상위원회 사전검토 및 이사회 집행 승인 등 일련의 절차를 거쳐 확정한 급여”라고 설명했다.

구체적으로 봤을 때 조 회장이 한지날에서 받은 급여는 한진칼 및 주요 자회사의 경영성과와 역할을 종합 평가하고 아시아나항공 인수 완료에 따라 전 임직원 대상으로 경영 성과에 따라 지급된 금액이다.

대한항공은 노사 합의에 따라 아시아나항공 자회사 편입에 따른 격려금을 전 임직원에게 지급했고, 이같은 보수액이 책정됐다.

진에어도 통합 LCC의 사업 규모 및 책임과 역할 고려 보수 책정하여 급여 지급이 이뤄졌다는 설명이다.

반면 조 회장은 지난해 4월부터 진에어에서는 급여를 수령하면서 지난해 상반기에는 진에어 급여지급액이 별도로 공시되지 않았다.