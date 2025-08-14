대형 산불, 공장 화재에 차보험 손해율 증가 영향

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험은 올해 상반기 당기순이익이 지난해 같은 기간보다 19.3% 줄어든 9069억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 대형 산불과 공장 화재, 자동차보험의 손해율 증가 등의 영향이다.

매출은 10조4911억원으로 작년 동기 대비 12.6% 늘었으나 영업이익은 1조2590억원으로 14.5% 줄었다. 특히 보험손익은 6704억원으로 1년 전보다 38.9% 줄어들었다.

2분기 기준으로는 매출액이 지난해보다 17.7% 증가한 5조5170억원을 기록했고 영업이익은 13.2% 하락한 6123억원으로 집계됐다. 당기순이익이 4599억원으로 전년보다 14.9% 하락했다.

DB손보 관계자는 “경북 산불 사고 등으로 장기보험 위험 손해율이 상승했고 자동차보험 요율 4년 연속 인하 등의 영향으로 상반기 기준 보험영업이익이 52.1% 감소한 777억원을 기록했다”고 설명했다. 이어 “산불과 금호 타이어 공장 화재 등 일회성 사고 영향으로 일반보험에서는 2분기 기준 212억원의 보험 영업이익 적자를 기록했다”고 덧붙였다.

2분기 말 기준 보험계약마진(CSM) 잔액은 13조2310억원으로, 1분기 말(12조8000억원)보다 약 4000억원 늘었다.