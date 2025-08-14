趙 “尹, 정권 바치고 이재명 살린 배신자” 張 “특검 찬성자, 칼날 어떻게 막을텐가” 金 “동지 넘기는 수많은 ‘유다’ 나올 것” 安 “극단세력이야말로 이재명 끄나풀”

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘 당대표 후보들이 14일 합동연설회에서 김건희 특검팀(특별검사 민중기)의 중앙당사 압수수색 문제를 놓고 충돌했다.

조경태 국민의힘 당대표 후보는 이날 오후 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 진행된 수도권·강원·제주 합동연설회에서 특검의 압수수색과 관련해 “이 모든 것들이 어디에서 비롯됐습니까. 바로 김건희 특검”이라며 “배신자 윤석열 전 대통령을 절연하지 못한 결과”라고 목소리를 높였다. 조 후보는 “국민의힘을 배신하고, 국민을 배신한 윤석열 전 대통령과 그 잔존 세력 때문에 우리 당은 더 큰 어려움에 봉착해 있다”고 말했다.

또 조 후보는 “비상계엄을 해제시킨 저 조경태를 배신자라고 하는 사람들은 자유민주주의를 외칠 자격이 없다. 국민의힘에 남아 있을 자격이 없다”며 “윤석열 대통령은 임기도 채우지 못하고 허망하게 민주당에 정권을 갖다 바쳤다”고 비판했다. 그는 “무려 5건의 부정·비리 혐의로 기소되어 정치생명이 거의 끝난 이재명 대표를 살려준 사람이 저 조경태가 아니라 바로 배신자 윤석열 전 대통령”이라며 “배신자 윤석열 전 대통령과 확실하게 절연해야 한다”고 강조했다.

반면 장동혁 후보는 “특검에 찬성했던 분들에게 묻는다. 이제 시작에 불과한 이 특검의 칼날을 어떻게 막으시겠습니까”라고 말했다. 그는 “특검의 칼날이 오늘은 국민의힘 의원을 겨눌 것”이라며 “내일은 국민의힘 당사를 겨눌 것이다. 그리고 모레는 국민을 겨눌 것”이라고 했다. 그러면서 이날 오후부터 중앙당사 압수수색 영장을 발부한 서초구 서울중앙지법 앞에서 ‘1인 피켓 항의 시위’에 나서겠다고 했다.

또 장 후보는 “저를 극우라 말씀하시는 분들은 제가 50% 이상 당원의 선택을 받아서 당대표가 된다면 이 극우정당에 남아 계실 것인지, 아니면 이 당을 떠나실 것인지 답하시라”는 입장을 재확인했다. 그는 “민주당 지지자들의 압도적인 지지를 받는다면 민주당에 가서 당대표 하시면 된다”고도 했다.

김문수 후보는 “어젯밤부터 특검의 만행에 맞서 중앙당사에서 이틀째 농성을 하고 있다”며 “제1야당인 국민의힘을 무력화하고 대한민국 헌정 질서를 무너뜨리는 헌법 파괴 행위”라고 말했다. 그러면서 “더 많은 압수수색, 더 많은 소환 조사가 있을 것”이라며 “동지들이 잡혀가고 혼자만 살기 위해 동지를 팔아넘기는 수많은 ‘유다’가 나올 것”이라고 했다.

그는 “당이 내란 정당으로 몰려 해산 위기에 있는데도 내부 총질하고 계파 싸움만 할 것입니까”라며 “이제 투쟁의 깃발을 힘차게 들고 선명하게 이재명 정권과 싸워야 하지 않겠나”라고 지지를 호소했다.

안철수 후보는 자신이 지난 대선 패배 당시 중앙당사에 남아 마지막까지 상황실을 지켰다고 강조하며 “누가 당원에게 고개를 숙였습니까. 아무도 없었다”고 꼬집었다. 안 후보는 “대신 어디 가서 머리를 숙이고 있었나. 전한길 선생님이라고 싹싹 빌고 있었다”며 “그러면서 배신자니, 내부 총질이니 하며 다른 당원께 삿대질을 한다”고 말했다. 이어 “극단 세력이야말로 당을 파탄으로 이끄는 이재명 민주당의 끄나풀”이라고 했다.

안 후보는 “계엄을 찬양하면서 보수 정당의 핵심 가치인 법치주의를 말할 수 있겠습니까”라며 김문수·장동혁 후보를 겨냥하기도 했다. 안 후보는 “(윤 어게인을) 광화문에 나가서 외쳐 보시라. 지방선거에서 외쳐 보시라”며 “싹 다 낙선”이라고 말했다.