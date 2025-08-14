2개 분기 연속 영업이익 1000억원 넘어

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼양식품이 ‘불닭볶음면 신화’에 힘입어 2개 분기 연속 영업이익 1000억원을 돌파했다. 상반기 누적 매출은 1조821억원으로 1조원을 넘어섰다.

삼양식품은 2분기 연결 기준 매출액 5531억원, 영업이익 1201억원을 기록했다고 14일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 30% 증가, 영업이익은 34% 늘었다. 영업이익률은 21.7%를 기록했다.

2분기 해외 매출은 최대 시장인 중국과 미국의 성장세를 바탕으로 지난해 같은 기간보다 33% 증가한 4402억원으로 집계됐다.

중국법인은 맞춤형 신제품 출시와 온·오프라인 판매처 확대로 2분기에 30% 늘어난 6억5000만위안의 매출을 달성했다. 미국법인은 32% 증가한 9400만달러의 매출을 달성했다. 월마트, 코스트코에 이어 HEB, 샘스클럽으로 입점을 확대한 것이 주효했다.

지난해 7월 설립한 유럽법인은 직전 분기의 2배인 3200만유로의 매출을 기록해 빠른 성장세를 보였다.

삼양식품 관계자는 “밀양2공장 가동으로 해외 수요 증가세를 원활히 뒷받침할 수 있게 돼 하반기부터 수출 물량을 점진적으로 늘릴 것”이라며 “확대된 생산능력을 기반으로 수출국 다변화, 국가별 맞춤형 전략으로 지속 가능한 성장 모멘텀을 만들겠다”고 말했다.

삼양식품은 지난 12일 이사회를 열고 중간배당으로 보통주 한 주당 2200원의 현금배당을 결정했다. 지난해 중간배당은 1500원이었다.