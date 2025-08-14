2000억원 유증 후속 조치 한화와 같은 규모 지원

[헤럴드경제=고은결 기자] 국내 3위 에틸렌 생산업체 여천NCC의 공동 대주주인 DL이 여천NCC에 대한 1500억원 규모 자금 지원을 결정했다.

DL은 14일 자회사 DL케미칼이 이사회를 열고 여천NCC에 1500억원을 대여하기로 의결했다고 공시했다. 대여 기간은 오는 20일부터로, 해당 자금은 회사 운영 경비로 쓰일 예정이다.

앞서 DL케미칼은 지난 11일 긴급 이사회를 개최해 2000억원 유상증자 안건을 통과시켰다. DL그룹 지주회사인 ㈜DL도 같은 날 이사회를 열고 DL케미칼 주식 82만3086주를 약 1778억원에 추가 취득하는 방식으로 유상증자에 참여하는 방안을 승인했다.

당시 DL그룹은 지원을 완전히 결정한 단계는 아니며, 추후 여천NCC의 자구책 마련 등과 관련해 공동 대주주인 한화그룹 측과 협의를 거쳐 지원 여부와 금액을 확정하는 절차가 남아 있다고 설명했다.

이번 지원액은 공동 대주주 한화그룹이 지원하기로 한 것과 동일한 금액이다. 여천NCC는 연말까지 3100억원의 자금을 확보하지 못할 경우 채무불이행(디폴트)에 빠질 수 있는 상황까지 몰렸는데, DL과 한화의 지원으로 급한 불은 끄게 됐다.

다만 중국발 공급과잉 여파에 따른 경영난이 지속되며 앞으로의 상황은 여전히 불투명하다. 업계는 글로벌 공급과잉 주범인 중국이 증설을 멈추지 않으면 기초 석유화학 제품의 수익성이 회복되지 않는 한 비슷한 사태가 반복될 것으로 보고 있다. 이번 자금 지원 과정에서 격화한 공동 대주주 간 갈등도 불확실성을 키우는 것으로 평가된다.