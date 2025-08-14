[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원 대표의 더본코리아가 2분기 실적이 큰 폭으로 하락하며 적자 전환했다. 여러가지 논란으로 백 대표와 더본코리아의 이미지가 추락한 여파로 풀이된다.

14일 더본코리아는 2분기 매출이 741억8848만 원으로 집계됐다고 공시했다. 영업손실은 224억7542만 원으로 적자전환했으며, 당기순손실도 238억578만 원으로 적자가 됐다.

더본코리아의 지난해 2분기 매출은 1133억1525만 원이었는데 34.5%나 감소했다. 지난해 2분기 영업이익은 99억6731만 원, 당기순이익은 80억8338만 원이었다.

올해 1분기 실적과 비교해도 매우 악화된 것이다. 올해 1분기 매출은 1107억1500만 원, 영업이익은 61억9600만 원, 당기순이익은 63억2800만 원이었다.

이는 올해 초 불거진 더본코리아의 통조림 햄 제품 ‘빽햄’ 가격 논란 이후, 원산지 표기 논란, 농약 분무기 소스 살포 논란 등 여러가지 논란이 잇달아 터지며 백 대표와 더본코리아의 이미지가 추락한 데 따른 것으로 풀이된다. 더본코리아는 가맹점주의 매출 하락을 막기 위해 5~6월 본사가 비용을 부담하는 할인행사를 했는데 이 역시 영향을 미친 것으로 보인다.

현재도 온라인 상에서 백 대표와 더본코리아의 논란은 계속 확대 재생산되고 있다. 더본코리아는 13일 긴급 상생위원회를 열고 악의적 유튜버의 허위 사실 유포에 대해 적극 대응하기로 결의했다고 밝혔다. 점주들은 특정 유튜버가 영상에서 자극적인 비방 표현으로 점주들의 명예를 심각하게 훼손하고 있다며 공동성명서를 내기로 했다.