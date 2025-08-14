상반기 매출 1조5789억원…해외 성장 지속

[헤럴드경제=정석준 기자] 오리온은 올해 상반기 연결 기준 매출액 1조5789억원, 영업이익 2528억원을 기록했다고 14일 밝혔다.

매출액은 중국, 베트남, 러시아 등 해외 법인의 성장과 한국 법인의 수출 증가에 힘입어 전년 대비 7.6% 성장했다. 영업이익은 카카오, 유지류 등 원재료 가격 상승 등의 영향으로 2.4% 증가하는 데 그쳤다.

한국 법인은 매출액이 전년 대비 4.4% 증가한 5737억원, 영업이익은 4.5% 늘어난 949억원을 기록했다. 내수 소비 부진과 소매점 폐점이 이어지며 내수 판매는 성장률이 3.2%에 머물렀다. 수출은 꼬북칩을 비롯한 오!감자, 예감 등 판매 증가로 해외 수출액은 11.6% 늘었다.

하반기에는 건강 트렌드에 맞춰 그래놀라·파이·바 등 저당 라인업을 확대하고 영양·기능성 성분을 강화한 제품을 선보일 예정이다. 수출 증대 및 국내 시장 확대를 위해 총 4600억원을 투자하는 진천 통합센터도 착공한다.

중국 법인은 상반기 매출액이 6330억원으로 전년보다 5.1% 늘었다. 영업이익은 1082억원으로 1.7% 감소했다. 간식점 판매가 83% 증가하며 성장을 뒷받침했다. 영업이익은 주요 원재료 가격 상승에 따른 제조원가 부담과 온라인, 벌크시장 등 전담경소상 운영에 따른 시장비의 일시적인 증가 영향으로 소폭 감소했다.

베트남 법인도 매출액이 전년 대비 6.6% 성장한 2309억원, 영업이익은 2.3% 증가한 356억원으로 집계됐다. 쌀과자, 생감자칩의 성장과 참붕어빵, 왕꿈틀이 등 신제품 매출 호조가 실적을 견인했다. 다만 영업이익은 카카오, 유지류 등 주요 원재료 가격 상승의 영향을 받았다.

러시아 법인은 매출액이 전년 대비 48.6% 성장한 1480억원, 영업이익은 25.5% 증가한 183억원을 달성했다. X5, 텐더, K&B 등 대형 유통업체 공급물량 확대와 신규 거래처 확보가 성장세를 견인했다.

오리온 관계자는 “경기침체 등 어려운 경영 환경 속에서도 적극적인 연구개발로 상반기 50개가 넘는 신제품을 출시하며 매출 성장세를 이어갔다”며 “차별화된 제품력과 현지에 특화된 영업력을 기반으로 급변하는 국내외 시장에 대응하고, 제조원가 관리로 외형과 수익성 모두 건강한 성장을 이어갈 방침”이라고 말했다.