상반기 당기순이익 319억원 “보수적 리스크 관리 결실”

[헤럴드경제=정윤희 기자] 다올투자증권은 올해 상반기 영업이익으로 256억원을 기록, 지난해 동기(영업손실 324억원) 대비 흑자로 돌아섰다고 14일 밝혔다.

당기순이익도 319억원으로 작년 동기(영업손실 217억원) 대비 흑자 전환했다. 매출은 9404억원으로 작년 동기(6648억원) 대비 42% 늘었다.

2분기 연결 기준 영업이익은 196억원으로 작년 같은 기간의 영업손실 389억원 대비 흑자로 돌아섰다. 당기순이익도 224억원으로 작년 동기(당기순손실 284억원) 대비 흑자 전환했다. 매출은 5032억원으로 작년 동기(2997억원) 대비 68% 늘었다.

다올투자증권은 “실적 반등은 사업 부문별 영업력 회복과 보수적인 리스크 관리의 결실”이라며 “채권영업·트레이딩 부문이 상반기 변동성 확대 국면에서 안정적인 수익을 확보했고, 기업금융(IB) 부문은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저 축소, 충당금 부담 완화 및 일부 환입으로 손익 개선에 기여했다”고 설명했다.

그러면서 “지난 수년간 리스크 관리에 집중했고, 가용 자원의 효율적 배분을 통해 사업 포트폴리오를 재편하며 실적 개선을 이끌었다”며 “하반기에도 기민한 시장 대응으로 수익성과 안정성을 높이고 중장기 성장 기반 확충에 총력을 다하겠다”고 했다.