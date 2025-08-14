[헤럴드경제=김성훈 기자] 대한의사협회 산하 의료정책연구원은 2022년 보고서에서 ‘2010∼2019년 업무상 과실치사상죄로 기소된 의사 수가 연평균 752명’이라고 주장한 바 있다. 정당한 의료 행위를 했음에도 결과가 좋지 않다는 이유로 ‘업무상 과실치사상죄’로 처벌받기 때문에 의사들이 고위험 진료를 기피하고, 필수의료 붕괴로 이어진다는 주장의 근거로 쓰였다.

그러나 이 데이터는 잘못된 것이며, 실제 업무상 과실치사상죄로 기소된 이는 20분의 1 수준인 연평균 38.4명이라는 지적이 나왔다.

14일 공개된 한국보건사회연구원의 ‘국민중심 의료개혁 추진방안에 관한 연구’ 보고서에 따르면, 법원 판결문을 분석한 결과 의사, 치과의사, 한의사가 업무상 과실치사상 혐의로 기소돼 2019년∼2023년 판결을 받은 사례는 172건이고, 피고인 수는 총 192명(의사 170명·치과의사 12명·한의사 10명)이었다. 일반 의사에다 치과의사, 한의사까지 포함하더라도 연평균 38.4명에 그친다는 것이다. 의사만 계산하면 연평균 34명이다.

다만 약식 기소·명령(죄가 가벼워 정식 재판이 아닌 간이 절차로 벌금형을 내리는 것) 건수는 포함되지 않았으며, 이것까지 포함할 경우 연간 의료사고 기소 건수는 최대 70건 수준일 것으로 추정된다.

연구원은 의료정책연구원이 2022년 제시한 ‘연평균 752명’이 잘못된 것이라고 지적했다. 비의료인 전문직 종사자를 구분 없이 포함한 데다, 입건된 피의자 수를 재판에 넘겨진 인원으로 잘못 집계하는 큰 오류를 범했다는 것이다.

재판에 넘겨진 192명의 1심 선고 내용을 살펴보면 벌금형 67명(34.9%), 무죄 55명(28.6%), 금고형 집행유예 44명(22.9%), 금고형·징역형 각 8명(각 4.2%), 징역형 집행유예 4명(2.1%), 선고유예 4명(2.1%), 벌금형 집행유예 1명(0.5%), 공소기각 1명(0.5%) 등이었다.

연구원은 의료사고 형사처벌 특성에 대해 “벌금형과 금고형의 집행유예가 처분의 대다수를 차지했고 벌금은 500만원이 가장 빈번했다”며 “합의금이 지급된 경우는 18.8%에 불과했고 의료 감정서는 59.4%의 사례에서 증거로 활용됐다”고 설명했다.

진료 과목은 정형외과(15.6%)와 성형외과(15.1%)가 가장 많았고, 이어 내과(10.9%), 신경외과·치과(각 6.3%), 산부인과(5.7%), 한방의료(5.2%), 응급의학과·마취통증의학과(각 4.7%), 소아청소년과(3.6%), 외과(3.1%) 순이었다.

필수의료 과목이 형사처벌 부담이 크다는 주장과는 다소 차이가 있다.

다만 의료계에서는 기소뿐 아니라 경찰·검찰의 소환 조사, 수사·재판 장기화, 민사 손해배상 소송, 조정·중재 등도 사법 리스크로 봐야 한다는 의견도 나온다.

2019∼2023년 한국의료분쟁조정중재원의 의료사고 조정·중재 접수 건수는 연평균 2281건이었다.

같은 기간 민사 손해배상 1심 본안 사건 접수 건수는 연평균 851건이다.

연구원은 “대부분의 판례는 업무상 과실의 유무만을 판단할 뿐 과실의 정도에 관한 판단은 하지 않았다”며 “과실 정도에 따라 형사처벌의 특례를 달리 적용하고자 한다면 법률이나 하위 법령을 서둘러 신설하기에 앞서 그간의 우리 법 현실을 먼저 파악할 필요가 있다”고 밝혔다.

의료과실의 유형이 매우 다양하므로 중과실 유형을 나열하는 법률 규정을 신설하는 것만으로는 부족하고, 과실 정도를 판단할 기준을 축적하는 작업이 선행돼야 한다는 설명이다.