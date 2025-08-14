14일 거제 양식장 현장 방문, 고수온 취약 어종 피해 예방 당부

[헤럴드경제(거제)=황상욱 기자] 박완수 경남도지사는 14일 거제시 해상 가두리양식장을 방문해 고수온 피해 최소화를 위한 현장 대응 상황을 점검했다. 박 지사는 이날 쥐치 등 고수온 취약 어종의 관리 현황과 긴급 방류 진행 상황을 살피고 폭염 속에서도 피해 예방에 힘쓰는 어업인들을 격려했다.

경남 전 해역에는 지난 1일 오전 10시 기준 고수온 주의보가 발효돼 도는 즉시 대응체계를 가동했다. 박 지사는 “쥐치·조피볼락 등은 고수온 피해 시 회복이 어려운 만큼 지금이 가장 중요한 시기”라며 “사료 공급 조절, 차광막 설치, 조기 출하 등 예방 조치를 철저히 시행하고 이상 징후 발견 시 즉시 신고해 달라”고 당부했다.

도는 선제 대응으로 도내 20개 어가에서 신청한 취약 어종 약 158만 마리를 긴급 방류하고 있다. 지난 8일 고성군, 12일 남해군에 이어 거제·통영에서도 순차적으로 방류가 진행 중이다. 방류 작업은 수온이 비교적 낮은 새벽과 오전 시간대에 집중해 어류 스트레스를 최소화하고 있다.

또 고수온 주의보 발효 직후 대책 상황실을 운영하고, 연안 시·군별 현장지도반을 편성해 수산안전기술원과 전담 공무원이 ▷사료 공급 중단 ▷차광막 설치 ▷조기 출하 등의 현장 지도를 강화하고 있다. 일부 양식장에서는 산소 공급 장치 가동 시간을 늘리고, 양식 어류의 활력을 높이기 위한 수질 관리에도 힘쓰고 있다.

박 지사는 특히 “수산업의 지속 가능성과 어업인의 생계가 달린 문제인 만큼 모든 행정력을 동원해 피해 예방에 최선을 다하겠다”며 “이번 여름이 고비가 될 수 있는 만큼 도와 어업인이 함께 지혜를 모아 위기를 넘기자”고 강조했다.

현장에 있던 한 어업인은 “경남도에서 이렇게 직접 점검하고 조언을 해주니 큰 힘이 된다”며 “마지막까지 어장 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.