“전한길, 소금 뿌려 쫓아내도 모자란 존재”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 안철수 국민의힘 대표 후보는 14일 당 중앙윤리위원회가 전당대회 합동연설회를 방해한 전한길씨에게 ‘경고’ 조치를 하자 “국민의힘 치욕의 날”이라고 비판했다.

안 후보는 이날 오후 페이스북에 “보수의 심장, 대구·경북 당원들 앞에서 난동을 부린 미꾸라지에게 경고요?”라며 이같이 적었다.

앞서 여상원 윤리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “전씨가 전과도 없고 본인 잘못을 깊이 뉘우치고 향후 재발하지 않겠다고 약속했다”며 전씨에게 경고 조치를 하겠다고 밝혔다.

그는 “비상대책위원장은 우리 당 이미지나 (여러 부분을 고려해) 엄벌해야 한다고 했지만 윤리위는 형평성에 맞아야 한다”며 “물리적인 폭력도 없었고 윤리위 징계로 나아가는 것은 과하다는 생각에서 경고로 했다”고 말했다.

전씨는 지난 8일 대구·경북 합동연설회에서 자칭 전한길뉴스 발행인 자격으로 연설회장에 입장, 찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파 후보 연설 도중 당원들과 함께 ‘배신자’ 구호를 외쳤다.

이에 당 지도부는 합동연설회 직후 전씨에 대해 행사 출입을 금지하고 윤리위에 엄중 조치를 요청했다.

그럼에도 경징계가 내려지자 안 후보는 “(전씨는) 소금을 뿌려 쫓아내도 모자란 존재”라며 “끊어 내야 살 수 있다”고 일갈했다.

이어 “한 줌도 안 되는 극단 유튜버와 절연도 못 하면서, 어떻게 당을 살리고 국민의 신뢰를 회복하겠다는 것인가”라며 “속에 천불이 난다”고 덧붙였다.