광주 학동 참사 4년 만에 건설업체 및 관계자 처벌 확정 대법원 “도급인도 산업안전보건법 의무”

[헤럴드경제=박지영 기자]9명이 죽고 8명이 다친 광주 학동 붕괴 참사의 책임 소재를 둘러싼 재판이 마무리 됐다. 대법원은 해체 작업을 실시한 하청 현장 관계자에게 실형을 선고하고 원청인 HDC현대산업개발의 책임도 인정했다.

대법원 1부(주심 대법관 마용주)는 14일 업무상 과실치사, 업무상 과실치상, 산업안전보건법위반 등 혐의로 기소된 3개 법인과 7명 관계자에 대해 상고기각 판결했다. 실제 해체작업을 실시한 재하청 업체 대표 A씨가 징역 2년 6개월로 가장 높은 형을 선고받았다. 원청 사업자인 HDC현산은 벌금 2000만원이 확정됐다.

사건은 2021년 6월로 거슬러 올라간다. 광주 동구 학동4구역 재개발 사업지에서 해체작업을 하던 건물이 무너지면서 정류장에 멈춰 선 시내버스를 덮쳤다. 이에 따라 17명의 사상자가 발생했다. 사고 작업장의 원청은 HDC현산이었다. HDC현산은 2018년 2월 주택재개발 정비사업 조합과 4600억원 규모의 재개발 시공 계약을 체결하고 2020년 9월 한솔기업에 해체작업을 하도급했다. 한솔기업은 해체공사 중 일부인 내부철거 및 구조물해체 공사를 다시 백솔건설에 하도급했다.

법원은 ▷해체 방법 미준수 ▷부실한 하부 보강 ▷과다 살수 ▷부지 상황 조치 미흡 등을 참사 원인으로 꼽았다. A씨는 1심에서 징역 3년 6개월을 선고받았으나 항소심에서 감형됐다. 감리사 B씨는 1심에서 징역 1년 6개월이 선고됐으나 항소심에서 징역 1년 6개월, 집행유예 3년으로 줄었다.

HDC현산 측 현장소장 C씨는 징역 2년, 집행유예 3년, 벌금 500만원을 선고받았다. HDC현산 소속 안전부장 D씨와 공무부장 E씨는 금고 1년·집행유예 2년이 확정됐다. 한솔기업 측 현장대리인 F씨는 금고 2년, 집행유예 3년이 선고됐다. 한솔기업 소속 공사책임자 G씨는 1심에서 징역 2년 6개월을 선고받았으나 항소심에서 징역 2년으로 감형됐다.

상고심 쟁점은 원청인 HDC현산의 책임 유무였다. HDC현산 측은 1심부터 상고심까지 원청에게 산업안전보건법 상 주의의무를 적용할 수 없다고 주장했다. HDC현산은 실제 공사를 실시한 업체에 하도급을 준 ‘도급자’에 불과해 지켜야 할 의무가 없다는 취지다. 도급인의 안전조치 및 보건조치를 규정한 산업안전보건법 제63조의 내용이 구체적이지 않다고도 했다.

1심 재판부는 HDC현산 측의 주장을 받아들이지 않았다. ‘사업주’에게 의무를 부과하는 산업안전보건법 38조(안전조치), 39조(보건조치)가 도급자에게도 적용된다고 판단한 것이다. 1심 재판부는 “사업주의 안전·보건 조치 의무는 도급인과 근로자를 고용한 수급사업주가 산업안전보건법 63조, 38조, 39조에 따라 중첩적으로 부담하는 의무”라며 “도급인이 안전조치 의무를 모두 직접 이행하지는 않더라도 최소한 수급사업주에 의해 안전조치가 이뤄지고 있는지 여부를 확인하고 관리·감독해야 한다”고 했다.

항소심 재판부 또한 1심과 동일하게 판단했다. 항소심 재판부는 원청-하청-재하청으로 이어지는 건설업의 도급관계가 안전보다 비용을 우선시하게 만든다고 지적했다. 항소심 재판부는 “건설업계의 중층적 도급관계의 가장 아래에서 직접 작업을 수행하는 작업자들은 공사기간을 단축해 인건비를 아껴야만 이익을 창출할 수 있는 구조”라며 “업계 전반에 안전 가치를 소홀히 한 채 시간을 단축하고 인건비를 감축하려는 문화가 만연해 있다”고 했다.

항소심 재판부는 HDC현산으로부터 한솔이 50억원에 해체공사를 하도급받았고, 이를 다시 백솔에 11억 6300만원에 재하도급했다는 점을 강조했다. 항소심 재판부는 “재하도급액 금액은 공사기간, 공사면적 등을 고려할 때 해체공사에 소요되는 비용을 충당하기도 벅찬 금액”이라고 했다. 이어 “여러차례 경험한 사고로 산업재해 예방을 위한 절차가 법령에 충분히 마련돼있다. 그럼에도 여전히 현장관계자들은 단순히 구색 맞추기용으로 지키고 있고 안전한 길보다 빠른 길을 선택했다”고 꼬집었다.

대법원은 원청 또한 산업안전보건법상 안전·보건 조치 의무를 부담한다고 최초로 판시했다. 원청 소속 근로자가 아닌 현장 근로자가 사고를 일으켜도, 원청의 사업장 내에서 작업을 하는 경우 산업안전보건법에 따라 책임을 져야 한다는 취지다.

대법원은 “관계수급인 근로자가 도급인 사업장에서 작업을 하는 경우 사업주가 해야 할 안전·보건 조치는 도급인에게도 적용된다. 다만 보호구 착용 지시 등 근로자의 작업행동에 관한 직접적인 조치는 제외된다”며 “도급인의 안전·보건조치 의무는 업무상과실치사상죄의 주의의무를 구성할 수 있다”고 했다.