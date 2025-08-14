태극기 21점, 목판·사적 등 6종 국가유산 등록 보물은 데니·진관사·김구 서명문 태극기 등 3점

[헤럴드경제=김현경 기자] 대전 성심당이 광복 80주년을 맞아 선보인 ‘광복절빵’이 또 한 번 품절 대란을 일으키고 있다. 광복절빵이라는 이름에 걸맞게 상자에는 태극기가 그려져 있는데, 이 태극기는 현재 우리가 사용하는 태극기와는 다른 모습이다. 가운데 태극 문양이 지금처럼 상단 홍색, 하단 청색의 물결무늬로 나누어지지 않고, 홍색과 청색이 회오리 모양으로 섞여 있다.

이는 현존하는 가장 오래된 태극기인 ‘데니 태극기’를 원형으로 디자인한 것이다. 고종의 외교 고문으로 활동한 미국인 오웬 니커슨 데니(1838∼1900)가 소장했던 태극기를 1891년 1월 본국으로 돌아가면서 가지고 간 것이다. 1981년 그의 후손이 우리나라에 기증해 보물로 지정, 지금은 국립중앙박물관에 보관돼 있다. 이 태극기는 데니의 유품 중에서 발견됐기 때문에, 그가 조선에 머물렀던 1880~1890년대 이전에 제작된 것으로 추정되고 있다.

우리나라에서 국기를 처음 만들어 사용한 시기는 1882년 9월이지만, 당시 제작된 태극기 실물은 존재하지 않는다는 점에서 ‘데니 태극기’는 매우 귀중한 국가유산이다. 국기를 제정해 독립국임을 세계에 알리고자 했던 대한제국의 외교적 노력을 나타내고, 일제강점기 독립을 향한 열망의 드러냈던 태극기의 기원을 보여준다는 점에서 의미가 깊다.

조선 말부터 대한제국, 일제강점기, 광복에 이르는 역사에서 태극기는 빼놓을 수 없는 상징적 유산이다. 14일 국가유산청에 따르면, 태극기 21점, 태극기 목판이나 태극기가 포함된 사적 등 태극기 관련 문화재 6종이 현재 국가유산으로 등록돼 있다. 태극기 중 대다수는 국가등록문화유산인 가운데, 보물도 3점 포함돼 있다.

대한제국 시대의 대표적인 태극기는 ‘독립문 태극기’다. 1898년 세워져 현재도 서울 시내에서 볼 수 있는 사적 독립문에는 윗부분 가운데 앞뒤에 한글과 한자로 ‘독립문’이라는 글씨와 그 양옆에 태극기가 새겨져 있다.

1900년대 들어 대한제국 시대에는 ‘명신여학교 태극기’와 ‘불원복(不遠復) 태극기’가 만들어졌다.

‘명신여학교 태극기’는 순헌황귀비 엄씨가 1906년 설립한 명신여학교의 설립 초기 교사 자료다. 태극기는 ‘明新女學校(명신여학교)’라는 묵서와 함께 4괘와 태극 문양을 틀로 사용해 제작됐다. 당시로서는 흔치 않았던 물감 사용 태극기이며 4괘의 배치가 특이하고, 교육 현장에서 발견된 최초의 태극기라는 점에서 사료적 가치가 크다.

­1907년의 ‘불원복(不遠復) 태극기’는 조선 말 전남 구례 일대에서 활약한 의병장 고광순이 사용한 것으로 알려진 태극기다. ‘머지않아 국권을 회복한다’는 뜻의 ‘不遠復’ 글자가 수 놓여 있어 항일 독립운동의 중요한 유산이다.

일제강점기에는 독립운동과 함께 여러 태극기가 제작, 사용됐다.

보물로 지정된 ‘서울 진관사 태극기’는 2009년 5월 서울시 은평구 진관사의 부속건물인 칠성각을 해체·복원하던 중 불단 안쪽 벽체에서 발견된 것으로, 독립신문류에 보자기처럼 싸인 채 발견됐다. ‘경고문’, ‘조선독립신문’, ‘자유신종보’, ‘신대한’, ‘독립신문’ 등 함께 발견된 독립신문류가 1919년 6월 6일부터 12월 25일까지 발행된 사실로 미뤄볼 때 진관사 태극기 역시 3.1만세운동이 일어나고 대한민국임시정부가 수립된 1919년쯤에 제작된 것으로 추정된다.

이 태극기는 일장기 위에 태극과 4괘의 형상을 먹으로 덧칠해 항일 의지를 극대화했다. 특히 왼쪽 윗부분 끝자락이 불에 타 손상됐고 여러 곳에 구멍이 뚫린 흔적이 있어 만세운동 당시 혹은 그 이후 현장에서 사용됐을 가능성이 매우 크다. 1919년에 제작된 태극기가 거의 알려지지 않은 상황에서, 당시 제작된 실물로 큰 주목을 받고 있다.

1919년 제작된 ‘한국광복군 서명문 태극기’는 약간 기울어진 태극기의 바탕에 광복군들이 결의를 다진 글귀와 서명이 빼곡히 적혀 있다. ­광복군에서 활동하던 문웅명(일명 문수열)이 간직한 태극기로 나라 사랑과 자유에 대한 굳건한 열망이 나타나 있다.

같은 해 만들어진 ‘태극기 목판’도 있다. ­태극기를 찍어내기 위해 목재에 4괘와 태극 문양을 새긴 목판으로, 당시의 제작 기법을 살펴볼 수 있다.

‘대한독립만세 태극기’는 ­가늘고 긴 삼각형 형태의 깃발 속에 제작된 태극기로 미국에서 1930~1940년대에 제작된 것으로 추정된다. 미국에서의 독립운동과 관련된 사료다.

‘대한민국 임시의정원 태극기’는 가로 189㎝, 세로 142㎝ 크기의 대형 태극기로, 두 폭을 이어 붙인 백색 바탕천에 홍색과 청색 천으로 태극 문양을, 흑색 천으로 4괘를 오려 붙여 박음질해 제작했다. 항일 독립운동 당시 국가 표상으로서 임시정부와 임시의정원의 회의 및 행사에 게양됐던 것으로 보인다.

‘김구 서명문 태극기’는 1941년 3월 16일 김구 대한민국임시정부 국무위원회 주석이 독립 의지를 담은 글귀와 서명을 써 친분이 있던 벨기에 신부 매우사(梅雨絲, 본명 샤를 미우스)에게 준 것이다. 이후 미국으로 건너간 매우사 신부는 도산 안창호 선생의 부인 이혜련 여사에게 이 태극기를 전달했고, 후손들이 보관하다 안창호 유품 중 하나로 1985년 독립기념관에 기증됐다.

이 태극기는 세로 44.3㎝, 가로 62㎝의 아담한 크기의 비단 천에 청색과 홍색 천으로 태극을 만들어 붙이고, 흑색 천으로 4괘를 덧대어 만들어졌다. 깃대와 괘 사이에 김구 선생 친필로 묵서 4줄, 143자가 쓰여 있고 마지막에 ‘김구(金九)’라고 새겨진 작고 네모난 인장이 찍혀 있다. 서명문에서 김구는 망국의 설움에서 벗어나 자유와 행복을 누리기 위해서 광복군을 도와줄 것을 강하게 호소했다.

김구와 안창호로 대표되는 일제강점기 해외 독립운동가들의 활동과 한국인들의 광복에 대한 염원이 생생하게 담겨 있는 ‘김구 서명문 태극기’는 ‘진관사 태극기’와 나란히 2021년 보물로 지정됐다.

우리가 현재 사용하고 있는 태극기는 광복 후 대한민국 정부가 수립되면서 국기의 형태를 통일할 필요성을 느껴 제정한 1949년 10월 15일 ‘국기제작법고시’에 따른 형태다. 태극기에 담긴 수많은 이야기와 역사를 떠올려보면 광복 80주년이 좀 더 의미 있게 다가올 듯싶다.