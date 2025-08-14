[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데웰푸드는 프로야구 인기에 힘입어 롯데 자이언츠와 협업해 ‘가나·빼빼로 한정판 패키지’(사진)를 선보인다고 14일 밝혔다.

이번 한정판 패키지는 ‘가나초코바 어쏘트’, ‘빼빼로 어쏘트’ 등 두 가지 제품으로 나온다. 패키지에는 구단 마스코트 ‘윈지’와 2025년 캐치프레이즈 ‘투혼, 투지’를 활용해 팀의 정체성을 담았다.

두 패키지는 각각 홈·원정 유니폼을 모티브로 디자인됐다. 두 제품을 나란히 놓으면 중앙의 롯데 자이언츠 로고가 하나로 완성되는 구조로 보는 재미를 더했다.

총 34명의 선수단 유니폼 중 1종의 아크릴 키링을 랜덤으로 동봉해 소장가치를 높였다.

이번 한정 제품은 15일 부산 지역 롯데마트·슈퍼, 세븐일레븐에서 먼저 출시된다. 이후 롯데온과 일부 롯데마트·슈퍼, 세븐일레븐에서 판매를 이어간다.

롯데웰푸드 관계자는 “롯데 자이언츠를 응원하는 팬이 응원과 수집의 재미를 모두 느낄 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 즐거움과 특별한 경험을 선사하는 다양한 협업을 이어갈 것”이라고 말했다.