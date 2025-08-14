7년만에 단일 대회 정상 복귀

[헤럴드경제= 김용재 기자] 한양대(총장 이기정) 배구부가 지난달 30일부터 8월 7일까지 충청북도 단양국민체육센터에서 열린 ‘2025 현대캐피탈 전국대학배구 단양대회’에서 우승을 차지했다고 14일 밝혔다. 이번 우승으로 한양대는 2018년 ㈜동양환경배 전국대학배구 청양대회 이후 7년만에 단일 대회 정상에 복귀했다.

이번 대회는 한국대학배구연맹이 주최ㆍ주관한 전국 규모의 대회로, 남대부ㆍ여대부 각 그룹별 결승전을 통해 우승팀을 가렸다. 한양대는 남대부 A그룹 결승에서 조선대를 세트스코어 3-1(25-22, 25-21, 19-25, 25-23)로 꺾고 정상에 올랐다.

지난 7일 열린 결승전에서 한양대는 1세트 임동균의 연속 서브에이스와 안정된 리시브를 기반으로 공격 성공률 73%를 기록하며 기선을 제압했다. 2세트에서는 이수민의 영리한 플레이와 정성원의 서브에이스가 흐름을 주도했고, 4세트에서는 송원준의 서브에이스 연타로 분위기를 장악하며 승리를 확정지었다.

이날 시상식에서 한양대는 ▷최우수선수상(MVP) 정성원 ▷블로킹상 임동균 ▷세터상 김지수 ▷리베로상 천승현 등 다수의 개인상을 휩쓸었고, 송병일 코치가 최우수지도자상을 수상했다.

송병일 코치는 “선수들이 끝까지 집중력을 잃지 않고 최선을 다해준 덕분에 값진 우승을 거둘 수 있었다”며 “이번 성과를 발판으로 한양대 배구부가 더 높은 목표를 향해 나아가겠다”고 소감을 전했다.

한양대는 이번 우승을 계기로 대학 배구 발전과 학생 선수들의 경기력 향상을 적극 지원하며, 학문과 스포츠가 조화를 이루는 건강한 대학 문화를 확산해 나갈 방침이다.

‘2025 현대캐피탈 전국대학배구 단양대회’에서 우승을 차지한 한양대 배구부가 화이팅을 외치고 있다.[한양대 제공]
