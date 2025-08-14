7년만에 단일 대회 정상 복귀

[헤럴드경제= 김용재 기자] 한양대(총장 이기정) 배구부가 지난달 30일부터 8월 7일까지 충청북도 단양국민체육센터에서 열린 ‘2025 현대캐피탈 전국대학배구 단양대회’에서 우승을 차지했다고 14일 밝혔다. 이번 우승으로 한양대는 2018년 ㈜동양환경배 전국대학배구 청양대회 이후 7년만에 단일 대회 정상에 복귀했다.

이번 대회는 한국대학배구연맹이 주최ㆍ주관한 전국 규모의 대회로, 남대부ㆍ여대부 각 그룹별 결승전을 통해 우승팀을 가렸다. 한양대는 남대부 A그룹 결승에서 조선대를 세트스코어 3-1(25-22, 25-21, 19-25, 25-23)로 꺾고 정상에 올랐다.

지난 7일 열린 결승전에서 한양대는 1세트 임동균의 연속 서브에이스와 안정된 리시브를 기반으로 공격 성공률 73%를 기록하며 기선을 제압했다. 2세트에서는 이수민의 영리한 플레이와 정성원의 서브에이스가 흐름을 주도했고, 4세트에서는 송원준의 서브에이스 연타로 분위기를 장악하며 승리를 확정지었다.

이날 시상식에서 한양대는 ▷최우수선수상(MVP) 정성원 ▷블로킹상 임동균 ▷세터상 김지수 ▷리베로상 천승현 등 다수의 개인상을 휩쓸었고, 송병일 코치가 최우수지도자상을 수상했다.

송병일 코치는 “선수들이 끝까지 집중력을 잃지 않고 최선을 다해준 덕분에 값진 우승을 거둘 수 있었다”며 “이번 성과를 발판으로 한양대 배구부가 더 높은 목표를 향해 나아가겠다”고 소감을 전했다.

한양대는 이번 우승을 계기로 대학 배구 발전과 학생 선수들의 경기력 향상을 적극 지원하며, 학문과 스포츠가 조화를 이루는 건강한 대학 문화를 확산해 나갈 방침이다.