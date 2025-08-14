[헤럴드경제=김해솔 기자] 통일교와의 유착 의혹이 불거진 권성동 국민의힘 의원이 14일 의원총회에서 “관련 의혹은 모두 사실이 아니다”라는 취지로 발언한 것으로 전해졌다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 당사에서 의원총회가 끝난 후 기자들과 만나 이같이 전했다.

박 수석대변인은 “(권 의원은) 언론에서 제기되고 있는 종교 단체 관련 내용은 대선 과정에서 주요 종단에 방문하는 과정에서 이뤄진 일이고 특정 종교 관계자로부터 금품을 수수했다는 것은 정녕 사실이 아니라는 점을 말했다”며 “특히 본인의 당대표 선거 출마와 관련해 (통일교에) 지원을 요청했다는 사실은 언론을 통해 처음 취득한 사실이며 제안한 사실이 없다고 말했다”고 전했다.

앞서 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀은 전날 국민의힘 당사 등에 대한 압수수색을 시도했다. 특검은 통일교 간부들이 2023년 국민의힘 전당대회를 앞두고 권 의원 지원을 위해 교인들의 입당을 조직적으로 유도한 것으로 의심 중이다.

의원총회에서는 이철규 의원도 자신이 받는 의혹과 관련해 전혀 사실이 아니라고 말한 것으로 알려졌다. 앞서 이 의원은 임성근 전 사단장 구명 로비 의혹 등과 관련해 이명현 특별검사팀의 압수수색을 받았다.

한편 국민의힘은 당초 이날 광화문 특검 사무실 항의 방문도 검토했지만, 호우 상황과 전당대회 합동연설회 일정 등을 감안해 방문하지 않기로 했다.