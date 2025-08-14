2개월 공백 끝 새 수장 내정 14일 취임식, 바로 업무 시작 참여연대 출신…기대·우려 교차 PF리스크 등 산적한 현안 해결해야

이재명 대통령의 사법연수원 동기이자 민주사회를위한변호사모임(민변) 출신인 이찬진 변호사가 새 금융감독원 수장으로 취임한다.

이로써 2개월 넘게 이어진 금감원장 공백은 끝났지만 금융당국의 조직개편은 불확실해졌다. 신임 금감원장은 금융감독 컨트롤타워 정상화와 신뢰 회복이라는 과제를 입증해야 하는 시험대에 올랐다.

이 변호사는 14일 오후 서울 여의도 금감원 본원 2층 대강당에서 신임 금감원장 취임식을 갖는다. 금감원장은 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명하는데 별도의 청문회 절차가 없어 내정 이튿날인 이날 곧바로 금감원에 출근해 임기를 시작한다.

1964년생인 이 신임 원장은 홍익대 사대부고와 서울대 법대 사법학과를 졸업한 뒤 제28회 사법시험에 합격했다. 특히 그는 이 대통령과 사법연수원 동기(18기)로 잘 알려진 인물이다. 이 대통령과 함께 노동법학회에서 활동했으며 공직선거법 위반 혐의와 쌍방울 대북송금 의혹 재판 등에서 이 대통령의 변호인을 맡기도 했다.

이 신임 원장은 민변에서 부회장과 참여연대 집행위원장을 지냈으며 국민연금 기금운용위원회 위원으로 활동한 경력이 있다. 이재명 정부가 출범한 이후에는 대통령직인수위원회 역할을 하는 국정기획위원회에서 사회1분과장을 맡았다.

금융위는 이 신임 원장에 대해 “벤처 창업기업과 상장기업 등에 자본시장·회계 관련 법률 자문과 소송 업무를 수행하는 등 직무 수행 능력이 탁월하다”면서 “다양한 경험과 전문성을 바탕으로 금융회사의 신뢰 회복과 금융소비자 보호 강화 등 금감원의 당면 과제를 수행할 적임자”라고 평가했다.

앞서 금감원장 자리는 지난 6월 이복현 전 원장 퇴임 이후 두 달이 넘도록 최장기간 공백을 이어왔다.

이 신임 원장은 두 달 넘게 표류한 현안을 신속히 수습해야 하는 과제를 안게 됐다. 금융소비자 보호 측면에서 불완전판매 차단과 피해 구제 등에 대한 대응을 강화해야 하고 인공지능(AI)과 디지털 기반 감독 혁신을 추진해 금융시장의 신뢰를 회복해야 한다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 대응이나 보험업권의 지급여력(K-ICS·킥스) 비율 관리, 증권 불공정거래 단속 등의 이슈도 산적해 있다.

이 신임 원장은 법률·정책 경험과 개혁 성향을 바탕으로 금융소비자 보호 강화와 감독 혁신에 나설 것으로 보인다.

금융권 안팎에서는 이 대통령과의 친밀한 관계를 토대로 정책 추진력이 기대된다는 평가와 함께 개혁 드라이브가 업계와의 마찰로 이어질 수 있다는 우려도 교차한다. 과거 이복현 전 원장도 윤석열 사단 막내 검사 출신으로 전 정부 출범과 함께 취임해 강력한 리더십을 발휘했지만 과도한 시장 개입 등으로 관치 논란이 끊이지 않았고 월권 잡음도 계속됐다. 이 신임 원장이 ‘친여권’, ‘친명계’ 인사로 분류되는, 새 정부의 실세라는 점에서 ‘이복현 시즌2’가 될 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

금융권 관계자는 “참여연대 등 시민단체 활동 경력으로 볼 때 불완전판매나 과당경쟁 등 소비자 보호 이슈에 민감하게 대응할 가능성이 있다”며 “이런 성향이 업계와의 마찰로 이어질 수 있다는 우려가 있지만 제도권 금융당국 수장으로서 시장 친화적인 정책을 펼 수도 있다”고 말했다.

또 다른 관계자는 “현장 분위기는 막연한 우려와 기대가 공존한다”며 “합리적인 리더십으로 시장 안정을 이루고 업계와의 원활한 소통에 나서주길 바란다”고 했다.

신임 금감원장과 금융위원장 후보자 내정이 동시에 이뤄지면서 금융당국 조직개편은 당분간 미뤄질 가능성이 높아졌다는 분석이 나온다.

정부는 출범과 함께 금융당국 조직개편을 추진해 왔는데, 국정기획위원회가 이 대통령에게 최종 보고한 개편안은 금융위원회의 국내 금융정책 기능을 기획재정부로 이관해 재정경제부로 통합하고 금융감독 기능은 금감원과 합쳐 금융감독위원회로 개편하는 것을 골자로 한다. 여기에는 금감원 산하에 있는 금융소비자보호처를 금융소비자보호원으로 분리 신설하는 방안도 포함돼 있다.

이 대통령이 해체 위기에 놓여 있던 금융위, 분리·재출범이 예상됐던 금감원의 수장을 세우면서 향후 감독체계 개편 방향에도 변화가 생기는 것이 아니냐는 목소리가 흘러나온다.

일각에서는 현행 금융감독체계가 유지될 것이라는 관측이 제기되는 반면 신임 금융위원장이 조직 개편을 준비하고 이후 출범하는 금융감독위원장을 맡을 수 있다는 예측도 나온다.

이에 따라 금융감독체계를 둘러싼 불확실성은 당분간 지속될 것으로 보인다. 금융권에서는 개편 방향과 시점이 확정되지 않은 채 장기간 표류하면서 감독·정책 일관성이 약화하고 있다는 지적이 나온다.

강훈식 대통령비서실장은 전날 브리핑에서 금융감독체계 개편과 관련해 금융위를 기존 체제로 유지하느냐는 질문에 “가능성은 모두 다 열려 있다”면서 “정부 조직 개편안이 아직 확정되지 않았고 현재 금융위가 활동하고 있으므로 금융위원장 지명은 당연한 수순이라 생각해달라”고 답했다.

박성준·김은희 기자