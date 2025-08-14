[헤럴드경제=나은정 기자] 미국에서 전직 연방우정청(USPS) 직원이 우편물에서 수표와 신용카드 등을 훔쳐 명품 구매와 해외 호화여행을 즐기다 법정에 서게 됐다.

13일(현지시간) 미 뉴욕포스트가 연방검찰을 인용한 보도에 따르면 캘리포니아주 토런스 중앙 우체국에서 집배원으로 일했던 메리 앤 매그다밋(31)은 2022년부터 2025년 7월까지 업무 중 수표, 신용카드, 직불카드, 개인식별 정보가 들어 있는 우편물을 빼돌린 혐의를 최근 인정했다.

그는 훔친 카드로 온라인상에서 고가의 물품을 구입했고, 일부 카드는 공범들에게 판매한 것으로 드러났다. 공범들은 그가 훔친 수표를 현금화하고, 수표 수취인의 이름으로 위조 신분증을 만드는 데 도움을 주기도 했다.

매그다밋은 사회관계망서비스(SNS)에 100달러 지폐 뭉치와 롤렉스 시계 등 명품 사진을 올리며 호화 생활을 과시했다. 한 사진에는 그가 뉴욕 양키스 모자를 쓴 채 100달러 지폐 뭉치를 휴대전화처럼 귀에 대고 셀카를 찍은 모습과 차량 운전석에서 무릎 위에 돈다발을 펼쳐놓은 모습이 포착됐다.

검찰에 따르면 그는 훔친 카드를 이용해 카리브해에 위치한 터크스 케이커스와 아루바로 등으로 여행을 떠나기도 했다. 그가 수영장 옆에서 샴페인 잔을 든 채 휴가를 즐기는 모습도 SNS에 올라왔다.

결국 수사당국이 지난해 12월 그의 주거지를 급습한 결과, 아파트에선 도난당한 신용카드와 직불카드 133장, 수표 16장과 함께 27발들이 탄창이 장착된 ‘고스트 건(일련번호 없는 권총)’이 발견됐다.

법무부에 따르면 매그다밋은 경찰의 급습에도 불구하고 여전히 피해자들의 도난당한 카드로 물건을 구매하다가 결국 지난달 1일 체포됐다. 같은 날 진행된 2차 압수수색에서는 도난 카드가 추가로 발견됐다.

그는 은행 사기 공모 혐의로 기소됐으며, 유죄가 확정되면 최대 30년의 징역형을 선고받을 수 있다.

한편, 앞서 지난 3월 워싱턴 D.C.에서는 전직 우체국 직원이 약 160만 달러(약 22억 1500만 원) 상당의 수표를 훔쳐 해외여행과 고급 호텔 숙박 등 호화생활을 한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 그는 은행 사기 혐의로 30년의 징역형을, 우편물 절도 혐의로는 5년의 징역형을 선고받았다.