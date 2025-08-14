[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 서울시장이 광복 80주년을 맞아 “우리는 더 자랑스러워해도 된다”고 말했다.

오 시장은 14일 자신의 페이스북을 통해 “‘피와 땀, 눈물로 독립을 일궈내신 선열들께 지금 우리 모습을 보여드려도 떳떳할까?’”라고 자문하며 이같이 썼다.

그는 “K-컬처가 전 세계를 휩쓸고, 케이팝 데몬 헌터스 같은 콘텐츠는 서울의 아름다운 골목을 비추며 전 세계 젊은이들이 이 도시에서 꿈을 펼치고 싶어 하게 만들고 있다”며 “세계인들은 우리의 음악뿐 아니라 먹는 것, 즐기는 것, 입는 것까지 한국인의 라이프스타일 자체를 동경하고 있다”고 했다.

이어 “서울은 1년에 외국인 관광객이 1,000만 명 넘게 찾는 소프트파워의 도시가 되었고 세계 도시 경쟁력 지수 6위에 올랐으며, 한국은 군사력도 세계 5위 수준의 당당한 나라가 되었다”고 강조했다. 그러면서 “이제 정말 중요한 건 이 소중한 유산을 후손들에게 더욱 빛나게 물려주는 것 아닐까”라고 썼다.

오 시장은 8월 서울광장의 태극기 언덕, 노들섬의 데니 태극기 등 한 달간 서울 곳곳 태극기를 주제로 진행되는 태 축제를 소개하며 “선열들이 꿈꾸셨던 그 나라를 우리가 이뤄냈듯이, 이제 우리도 다음 세대가 자랑스러워할 그런 나라를 만들어가자”고 했다.