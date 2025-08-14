업스테이지 국가대표 유일 ‘스타트업 컨소시엄’ 한국어 모델은 105% 성능 구현 1000만명 국민 사용자 모을 것

미국·중국에 이어 글로벌 인공지능(AI) ‘3강’으로 도약하기 위한 국가대표 AI 개발이 본궤도에 올랐다. 치열한 경쟁을 뚫고 선정된 정예팀 5곳이 대한민국표 ‘소버린(주권) AI’ 구축에 본격적으로 시동을 걸었다. 글로벌 AI 모델의 95% 이상의 성능을 가진 ‘독자 AI 모델’ 개발을 목표로 정부가 올해에만 2000억원을 투입, 그래픽 처리장치(GPU), 데이터, 인재 등 전폭적인 지원에 나선다. 정부가 추진하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 정예팀에는 ▷네이버클라우드 ▷업스테이지 ▷SK텔레콤 ▷NC AI ▷LG경영개발원 AI연구원이 이름을 올렸다. 서면평가와 발표평가를 거쳐 15곳 중 5곳으로 압축된 말그대로 ‘정예팀’이다. 5곳 중 최종 2팀을 선정하는 치열한 ‘데스매치’도 남았다. 6개월마다 평가를 통해 한 팀씩 탈락시키는 ‘본게임’이 남았다. 평가 과정에선 전 국민이 AI 기술을 직접 써보고 평가하는 ‘전국민 콘테스트’까지 도입된다. 5팀 모두 기술 자신감을 숨기지 않고 있다. 2027년 최종 2팀이 선발되기까지, 국가대표 AI 기업들의 자존심을 건 치열한 AI 기술 싸움이 계속된다.

“목숨 걸고, 전 세계에 기술 수출할 수 있는 인공지능(AI) 파운데이션 모델을 만들겠습니다.”

말 그대로 ‘이변’이다. 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 선발전에서 업스테이지가 쟁쟁한 대기업을 제치고 정예팀 5곳에 이름을 올렸다. 업스테이지는 해당 프로젝트에 선정된 5개 팀 중 유일한 스타트업이다.

권순일 업스테이지 부사장은 “목숨을 걸었다”고 표현할 만큼, 이번 프로젝트에 강한 의지를 드러냈다. 글로벌 빅테크 기업의 AI 모델 성능과 비교해 95% 이상을 달성, 수출까지 가능한 ‘K-AI’ 모델을 제작해 국가 기술 주도권을 책임지겠단 목표다.

권순일 부사장은 지난 13일 서울 강남구 사무실에서 헤럴드경제와 만나 “업스테이지는 다른 대기업과 달리 AI 기술에 뒤처지면 죽는 기업”이라며 “컨소시엄에 참여하고 있는 기업들 또한 AI에 절실하게 매진하는 스타트업인 만큼, 개발에 총력을 기울이겠다”고 포부를 밝혔다.

권 부사장은 오픈AI의 ‘챗GPT’ 등 빅테크 AI 모델과 비교해도 뒤지지 않는 글로벌 프론티어급 모델을 개발할 수 있다고 자신했다.

그는 “한국어 모델은 95%를 뛰어넘어 105%의 성능까지 구현할 수 있을 것으로 본다”라며 “오는 연말까지 언어 모델 기반 지식과 지능을 강화해 모델 자체의 기반을 다지고, 이후부터는 멀티모달(이미지·영상 등 여러 형태의 데이터) 모델 개발에 착수할 것”이라고 말했다.

그의 자신감은 그간 쌓아 올린 개발 노하우에서 나온다. 권 부사장은 “업스테이지는 모든 언어에 대한 성능을 균일하게 끌어올리는 학습 데이터셋 조절·분포 관련해 강점을 지닌 기업으로, 한국어뿐만 아니라 다른 언어로의 확장 또한 용이하다”며 “태국에 언어 모델 기술을 수출했던 경험이 있어, 특정 언어에 문화가 포함되게 만드는 것엔 자신 있다”고 했다.

‘실용성’ 또한 업스테이지가 집중하는 분야다. 그는 3년 동안 국내 1000만명 이상 사용자를 확보하겠다는 목표를 내걸었다. 법률·의료·금융·공공 등 기업 간 거래(B2B)·대정부 거래(B2G) 서비스 확산 전략을 마련하고, 교육 콘텐츠에 집중하는 등 전방위 AI 생태계를 구축하겠단 설명이다. 각 산업 선도 기업으로 꾸린 컨소시엄이 이를 지원한다.

권 부사장은 “컨소시엄 참여사에게 데이터를 받아 개발에 활용, 향후 각 산업계에 쓰일 때 성능이 고도화될 수 있도록 전략을 세웠다”고 했다.

차민주 기자