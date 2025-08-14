[헤럴드경제=민상식 기자] 배우 손태영이 최근 유튜브 채널 ‘미세스(Mrs) 뉴저지 손태영’에서 식후 루틴을 공개했다.

그는 3일간 고기부터 면까지 여러 음식을 마음껏 즐겼다. 먹는 즐거움을 놓치지 않고 살면서도 늘 완벽한 몸매를 유지한다는 점이 화제가 됐다.

손태영은 다이어트 및 몸매 관리를 늘 생각한다면서 이를 위해 식후에 꼭 챙겨 먹는 게 있다고 밝혔다.

손태영이 식후 꼭 챙긴다는 루틴은?

영상 속에서 손태영이 식사 장소로 이동 전, 공개한 것은 손가락 정도 크기의 작은 ‘캡슐레이션 효소’였다.

그는 “식후 이걸 꼭 챙겨 먹는다. 내가 효소 잘 챙겨 먹는건 기존 영상 보신 분들 다 아실 거다”면서 “그런데 이번엔 그 효소가 업그레이드돼서 장까지 효소로 나왔더라”며 운을 뗐다.

이어 “이건 캡슐레이션 공법이 적용돼서 효소가 장까지 더 잘 살아서 갈 수 있게 해준다”며 “용량도 한 포에 1.8g이라 한입에 쏙 먹기가 좋다”라며 즉석에서 섭취하는 모습까지 보여줬다.

손태영의 식후 루틴으로 자리 잡은 효소, 몸에 어떤 반응을?

효소는 체내에서 음식물 분해를 돕는 핵심 성분으로 효소가 충분해야 소화 및 장 기능이 정상적으로 작동할 수 있다. 또 효소는 섭취한 음식물이 노폐물로 변해 장 내에 쌓이는 것을 예방하는 데 도움을 줄 수 있다.

단, 효소는 나이가 들수록 자연 감소하는 경향이 있다. 특히 손태영처럼 외식이나 육류 중심 식단이 잦은 현대인에게는 외부로부터 효소를 보충해 주는 것이 필요하다.

하지만 대부분의 효소 제품은 위산에 약해 장까지 도달하기 전에 그 기능을 잃는 경우가 많다.

캡슐레이션 효소, 기존 효소와 달리 ‘장까지 효소’

캡슐레이션 효소는 이러한 문제를 해결하기 위해 개발된 형태다. 효소 입자에 캡슐레이션 보호막을 씌운 구조로 강한 위산 환경을 통과해 장까지 살아서 도달할 수 있는 것이 특징이다. 위산에서 95% 이상 파괴되지 않고 유지된다는 실험 결과도 있다.

이러한 특성 덕분에 같은 양을 섭취해도 장 내에서 활성화되는 효소의 양이 많아 소화불량 개선은 물론 장 건강, 체지방 감량에도 더 효과적일 수 있다.

식욕 누르기 힘들면 일단 캡슐레이션 효소로 도움 받아볼 수도

업계 관계자는 “먹는 즐거움을 포기할 수 없는 유지어터, 체중 감량을 목표로 하면서도 식욕을 누르기가 어려운 경우 부족한 효소를 보충하면서 장 건강까지 챙기고 나아가 다이어트에도 도움이 되는 캡슐레이션 효소로 식후 루틴을 세워보는 것도 좋은 방법”이라고 말했다.