LG AI 연구원 전문성 결합…국가대표 AI 5팀 고성능 파운데이션·풀스택 AI 생태계·민간 공공 선도

미국·중국에 이어 글로벌 인공지능(AI) ‘3강’으로 도약하기 위한 국가대표 AI 개발이 본궤도에 올랐다. 치열한 경쟁을 뚫고 선정된 정예팀 5곳이 대한민국표 ‘소버린(주권) AI’ 구축에 본격적으로 시동을 걸었다. 글로벌 AI 모델의 95% 이상의 성능을 가진 ‘독자 AI 모델’ 개발을 목표로 정부가 올해에만 2000억원을 투입, 그래픽 처리장치(GPU), 데이터, 인재 등 전폭적인 지원에 나선다. 정부가 추진하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 정예팀에는 ▷네이버클라우드 ▷업스테이지 ▷SK텔레콤 ▷NC AI ▷LG경영개발원 AI연구원이 이름을 올렸다. 서면평가와 발표평가를 거쳐 15곳 중 5곳으로 압축된 말그대로 ‘정예팀’이다. 5곳 중 최종 2팀을 선정하는 치열한 ‘데스매치’도 남았다. 6개월마다 평가를 통해 한 팀씩 탈락시키는 ‘본게임’이 남았다. 평가 과정에선 전 국민이 AI 기술을 직접 써보고 평가하는 ‘전국민 콘테스트’까지 도입된다. 5팀 모두 기술 자신감을 숨기지 않고 있다. 2027년 최종 2팀이 선발되기까지, 국가대표 AI 기업들의 자존심을 건 치열한 AI 기술 싸움이 계속된다.

“새롭게 시작하는 것이 아니라 즉시 성과를 창출할 수 있는 준비된 컨소시엄 입니다.”

국가대표 인공지능(AI) 정예 5팀에 선발된 LG AI 연구원. LG AI 연구원의 자체 AI 기술이 집약된 ‘K-엑사원(EXAONE)’은 해외에서 먼저 인정받았다. 엑사원 4.0이 글로벌 AI 성능지표 ‘아티피셜 어낼리시스 인덱스 v 2.2’에서 한국 1위, 글로벌 톱 10에 오르면서다.

LG AI 연구원은 이미 글로벌에서 인정받은 ‘준비’된 AI 기술력을 앞세워, 대한민국 표 ‘고성능 AI 모델’ 구축을 자신했다. 실제 현장에 적용하는 선도 사례를 창출해 ‘K-엑사원’ 생태계 구축에 힘을 싣는다는 목표다.

김유철 LG AI 연구원 전략부문장은 지난 13일 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “항상 글로벌 최고 수준의 ‘K-엑사원’ 모델을 생각해 왔다”며 이같이 말했다.

그는 ▷고성능 AI 파운데이션 ▷풀스택 AI 산업 생태계 조성 ▷개인·기업·공공 분야 선도 사례 창출을 이번 프로젝트의 핵심 목표로 설정했다고 설명했다. 컨소시엄도 이를 고려해 구성했다.

김 부문장은 “전문성과 범용성을 모두 갖춘 고성능 AI 파운데이션 모델 개발(LG유플러스, LG CNS, 슈퍼브 AI), 누구나 쉽게 접근할 수 있는 풀스택 AI 산업 생태계 조성(퓨리오사 AI, 프렌들리 AI), 선도 사례 창출(이스트소프트, 이스트에이드, 한글과컴퓨터, 뤼튼테크놀로지스)이라는 ‘세 가지’ 핵심 목표를 달성할 것”이라고 말했다.

김 부문장은 무엇보다 이미 준비된 기술과 데이터를 기반으로, 프로젝트에 바로 착수할 수 있다는 점을 컨소시엄의 최대 강점으로 꼽았다.

김 부문장은 “모델 개발에 필요한 선행 기술 검증과 데이터 확보를 완료했기 때문에, 불필요한 준비 과정 없이 프로젝트 핵심 작업에 착수할 수 있다”며 “여기에 고성능 구현 및 운영 효율성 강화를 위한 모델 구조 설계, 비용 효율적인 학습 및 추론까지 K-엑사원에 적용할 독자적인 기술을 개발했고, 글로벌 수준으로 만들 것”이라고 말했다.

그는 ‘AI 기술 자립’은 국가의 미래를 좌우할 만큼, 선택이 아닌 필수라는 점도 강조했다. 김 부문장은 “특정 글로벌 빅테크 기업에 대한 의존도가 높아지면 경제적, 사회적 불균형이 심화될 수 있다”며 “독자적인 AI 기술과 생태계를 확보하는 것은 기업 경쟁력을 넘어 국가의 미래를 결정하는 중요한 과제”라고 강조했다.

고재우 기자