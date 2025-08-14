‘창업과정’ 신설…4개 지역 거점대학과 협력

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나금융그룹은 중장년층의 창업을 통한 일자리 창출과 경제활동 촉진을 위해 ‘2025 하나 파워 온 세컨드라이프-창업과정’을 신설하고 참가자를 모집한다고 14일 밝혔다.

이번 과정은 하나금융이 2022년부터 시행 중인 ‘하나 파워 온 세컨드 라이프’ 사업의 일환이다. 기존 취업 교육에 이어 올해부터는 창업 교육까지 지원 범위를 확대했다. 중장년층의 경험과 역량이 단절되지 않고 경제활동을 이어가도록 지원하는 취지다.

교육 프로그램은 서울, 부산, 대전, 광주 등 전국 4대 권역에서 총 8기수로 운영한다. 기수별 32명씩 총 256명의 중장년 예비 창업자를 선발한다. 하나금융은 서울 명지전문대학, 부산 동아대, 대전 우송대, 광주 조선이공대 등 4개 거점대학과 협력해 지역별로 9월부터 차례로 교육을 진행할 예정이다. 지역 대학과 연계를 통해 지역 주민이 참여할 수 있는 지역 밀착형 평생교육 모델로 키울 방침이다.

창업 과정에는 변화하는 창업 환경과 중장년층의 요구를 반영해 세 가지 맞춤형 과정으로 구성했다. ‘1인 지식형’은 개인의 경험과 전문성을 바탕으로 온라인 강의, 콘텐츠 제작 등 지식서비스 분야에서 소규모 창업을 준비하는 교육이다. ‘협동 조합형’은 공동 출자와 운영을 통해 관광사업, 친환경 상품 유통, 교육·돌봄 사업 등 사회적 경제 기반의 창업 모델을 배우는 과정이다. ‘공간 기반형’은 무인매장, 스마트카페 등 디지털 기술을 접목한 점포 운영을 다루는 내용으로 구성된다.

각 교육 과정은 온라인 16시간, 오프라인 60시간의 창업 역량 강화 교육과 일대일 전문가 컨설팅, 모의 피칭 등으로 이뤄진다. 세부적으로 ▷개인 역량강화 ▷사업화 구조 설계 ▷창업 실행 준비 등 3단계로 진행한다.

교육 수료 후에도 창업 실행을 뒷받침하기 위한 사후 지원을 제공한다. 지역 공유오피스 3개월 제공과 협동조합 설립을 위한 법무 지원, 도메인·호스팅 지원 등 창업 과정에서 필요한 실무를 지원한다. 또한 창업 성공 시 30만원의 축하금을 지급하고 데모데이에 참여한 우수팀에는 추가 멘토링을 제공한다. 상금도 수여할 예정이다.

하나금융 ESG상생금융팀 관계자는 “조기 퇴직으로 어려움을 겪는 중·장년층이 창업을 통해 다시 경제 주체로서 설 수 있도록 지원하는 것이 이번 사업의 핵심”이라며 “앞으로도 지역과 세대를 아우르는 포용금융 실천에 앞장서 나가겠다”고 말했다.