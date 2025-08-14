2024년 첫 공개된 25개 자치구 겸직 현황 임대업·개인방송 등 활발…절반이상 수익 직급별 6~7급 89명 최다…5급 이상 64명 마포구 겸직 최다, 양천구 임대업 비중 최고

서울시 자치구 겸직 공무원중 6~7급의 비중이 가장 큰 것으로 나타났다. 공무원들은 임대업 뿐만 아니라 개인방송이나, 블로그 등을 통해 수익을 얻고 있다.

14일 헤럴드경제가 서울시 25개 자치구의 ‘2024년 겸직허가 현황통계 및 겸직실태 조사결과 조치현황’을 전수 확인한 결과 총 223명의 공무원이 ‘부동산임대업’, ‘개인방송, 블로그’ 등의 겸직을 하고 있는 것으로 나타났다. 이중 150명이 겸직활동을 통해 수익을 얻고 있었다. 겸직건수로 보면 총 229건이다. 이는 한 사람이 두개 이상의 겸직허가를 받은 것을 포함한다.

지난해부터 개정 시행된 ‘지방공무원 복무에 관한 예규(복무규칙)’에 따르면 각 자치구는 지방자치단체의 장 또는 지방의회의 의장은 매년 1월 31일까지 소속 공무원의 전년도 겸직허가 현황 통계와 겸직실태 조사결과를 자체 홈페이지에 공개해야 한다. 올해는 자치구가 겸직 실태를 공개한 첫 해다. 실태조사 전수 확인에는 본지 취재가 들어가서야 뒤늦게 자료를 올린 4개 자치구가 포함됐다.

공무원 겸직 상황을 직급별로 보면 6~7급이 89명으로 가장 많았다. 8급 이하의 공무원은 70명, 5급이상의 과장급 이상 공무원은 64명이다. 5급 이상의 과장급 이상 공무원에는 임대업 겸직 허가를 받은 조성명 강남구청장 등 단체장도 포함된다.

겸직 유형의 경우 ‘기관 단체 임원 및 위원’이 81건으로 가장 많았고, 외부강의가 44건으로 그 뒤를 이었다. 유튜브 등 개인방송과 블로그 활동은 33건, 부동산임대업은 30건이었다. 기타는 41건으로 여기에는 작사, 작곡 등에 따른 저작료가 포함된다.

이번 자료에는 겸직 신고 이후 올해초 진행한 실태조사 결과도 함께 공개됐는데, 25개 자치구 중 24개 자치구가 ‘영리업무 금지 및 겸직활동 준수사항 직급별 위반인원’과 ‘위반시 조치결과 현황’에 대해 “해당없음”으로 기재했다. 서대문구의 한 공무원의 경우 취미로 올리는 블로그 운영에 대해 겸직신고를 했다가, 복무시간 중 블로그활동을 한 사실이 적발돼 겸직 허가 취소 처분을 받았다.

구별로 보면 마포구가 30건의 겸직을 허가해 그 수가 가장 많았다. 30건 중 기관 단체 임원 및 위원이 16건, 부동산 임대가 6건, 외부강의와 개인방송·블로그 활동이 각각 2건이었다. 인원수별로도 총 30명의 공무원이 겸직을 허가받았으며, 6~7급 공무원이 18명(마포구 전체 60%)로 가장 많았다. 마포구는 30명 중 11명이 수익을 냈다.

양천구가 겸직건수 25건으로 그 뒤를 이었다. 양천구의 겸직건수는 ‘부동산 임대업’이 15건으로 가장 많았다. 전체 자치구 중 부동산 임대업이 가장 큰 비중을 차지하는 것은 양천구가 유일하다. 전체 겸직건 30건 중에서 절반이 양천구에서 허가 됐다. 인원수별로 보면 6~7급 공무원이 18명(30명 중 72%)으로 가장 많았다. 25명의 겸직 공무원 중 24명이 수익을 냈다.

2개 이상의 직업을 가진 ‘겸직 공무원’은 증가하는 추세다. 국회 행정안전위원회 소속 기본소득당 용혜인 의원이 전국 지자체와 인사혁신처로부터 받은 자료에 따르면 지난 2023년 기준 겸직 허가를 받은 지방공무원은 2615명으로 지난 2020년(1618명)에 비해 62% 증가했다. 같은 기간 국가공무원은 1769명에서 2717명으로 54% 올랐다.

박병국 기자