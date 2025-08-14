8월 18일~9월 26일 ‘환경리더 양성과정’ 운영

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 경력단절여성, 미취업청년 등 취업취약계층을 전문 환경강사로 양성하는 ‘환경리더 양성과정’을 운영한다고 14일 밝혔다. 기간은 오는18일부터 내달 26일까지다.

이 사업은 외국인 전용 카지노 세븐럭을 운영하는 준시장형 공기업 그랜드코리아레저(GKL)와의 협력으로 추진된다. 구는 GKL의 공모사업에 2023년 처음 선정된 뒤 3년 연속 지원을 받아 올해도 5500만 원의 사업비를 확보했다. 지금까지 71명의 환경강사를 양성하고, 교육비와 활동비를 지원했다. 올해는 7월 7일부터 8월 6일까지 진행된 모집에 43명이 지원해 높은 관심을 보였다. 서류 심사를 거쳐 25명을 최종 선발했다.

교육은 강남구여성능력개발센터에서 월~금요일 오전 9시 30분부터 오후 1시 30분까지 총 30회(120시간) 진행된다. ▷기후위기·자원순환·생태 등 환경교육 ▷생애주기별 학습자 이해와 수업지도안 개발 ▷환경교육 프로그램 개발·평가를 배우며, 수료 후에는 강사 활동 지원과 취업 연계 혜택을 제공한다.

이 과정은 환경교육 전문성을 내워 실제 취업과 창업으로 연결하는 지역 기반 선순환 모델로, 지난해만 해도 수료생 36명이 강사로 활동하며 48개 기관에서 아동·청소년·어르신 4555명에게 환경교육을 제공했다. 특히, 지난해 수료생들이 개발한 교육 교구를 ‘2025년 찾아가는 생애주기별 환경교육’에서 활용하고 있으며 ‘에코리더강남’ 여성협동조합을 창립해 교육에서 일자리, 나아가 창업까지 연계했다.

조성명 강남구청장은 “이번 환경리더 양성과정은 GKL과의 협력을 통해 민관이 함께 만들어낸 의미 있는 성과일 뿐 아니라 취업취약계층이 전문성을 기반으로 사회에 다시 나설 수 있는 기회”라며, “앞으로도 ESG 가치 실현과 취업취약계층 역량 강화를 위해 다양한 민관협력 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.