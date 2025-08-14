상온 보관해야 단맛 유지 비결 먹기 2~3시간 전에 냉장 보관

멜론(사진)의 제철은 7월에서 10월까지다. 8~9월이 최고 성수기다. 가장 당도가 높다.

지금이 가장 맛있는 멜론을 더 달콤하게 먹으려면 적절한 보관법이 필요하다. 여름에는 시원하게 먹기 위해 냉장고에 두는 경우가 흔하지만, 이는 오히려 맛을 떨어뜨리는 잘못된 방법이다.

농촌진흥청에 따르면 멜론을 냉장고에 장시간 보관하면 단맛이 줄어든다. 일반 가정에서 멜론을 단기간 보관할 때는 직사광선을 피해 서늘한 상온(20~25도)에 두는 것이 가장 좋다.

차갑게도 먹을 수 있다. 상온에서 저장한 멜론을 먹기 2∼3시간 전에 냉장고에 보관했다가 꺼내먹으면 된다. 가장 달콤하면서 시원한 멜론을 즐길 수 있다.

멜론을 통째로 냉장 보관할 때는 꼭지를 뗀다. 꼭지를 떼지 않으면 과육의 수분이 꼭지로 가서 신선한 맛이 덜하다. 꼭지 제거 후 랩으로 감싸면 멜론의 수분 증발을 막아 신선하게 보관할 수 있다.

완숙 상태도 맛에 영향을 미친다. 멜론은 후숙 과일이다. 아랫부분이 부드러워지면 완숙된 상태다.

손질법에 따라서도 맛이 달라질 수 있다. 멜론은 부위별로 당 함량에 차이가 있다. 당이 가장 낮은 부위는 껍질 다음으로 씨가 있는 태좌부다. 참외와 달리, 멜론은 태좌부를 긁어내야 더 달콤하게 먹을 수 있다.

멜론의 달콤한 맛을 새롭게 즐기고 싶다면, ‘멜론 가스파초’ 요리를 추천한다. 가스파초(gazpacho)는 스페인의 차가운 수프를 말한다. 토마토가 주재료인 요리지만, 토마토 대신 멜론과 오이를 이용하면 달콤하면서 상쾌한 맛을 낼 수 있다. 여름 더위에 제격인 요리다. 완성 후 냉장고에 넣어 뒀다가 차갑게 먹으면 된다.

만드는 법은 비교적 간단하다. 콘텐츠 커머스 플랫폼 ‘우리의 식탁’ 레시피에 따르면 우선 멜론과 오이의 씨를 제거한 후 자른다. 블렌더에 멜론, 오이, 양파, 발사믹 글레이즈, 올리브오일을 넣고 곱게 간다. 기호에 따라 소금과 후추를 살짝 넣고 냉장고에 두면 끝이다. 차가운 가스파초에 셀러리 스틱을 찍어서 함께 먹는다.

이 외에도 멜론 연어롤, 멜론볶음밥, 멜론 꼬치화채 등으로 활용할 수 있다. 부드러운 식감에 은은한 단맛을 더해 준다.

육성연 기자